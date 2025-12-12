サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）が１１日、横浜アリーナで開催されたＪリーグの年間表彰式「２０２５Ｊリーグ・アウォーズ」に出席し、Ｊリーグの発展に貢献した人に贈られる功労選手賞を受賞した。表彰式後の取材対応で、鹿島のＦＷ鈴木優磨がベストイレブン落選となったことを知ると、驚愕（きょうがく）の表情を浮かべる一幕があった。

今季、多くの試合を解説した柿谷氏。印象に残った選手の話題で、中盤のＭＦ中川敦瑛（柏）、ＭＦ舩橋佑（鹿島）らの名前を挙げた後、ＦＷについても言及。「印象的やったというと…点取ったところ以外だったら鈴木優磨一択になると思う」とうなずく中、記者からその鈴木優磨がベストイレブン落選となったことを伝えられると「え？入ってない？そうなん！？」と衝撃を受けていた。

１０ゴール５アシストを記録し、献身的なプレーで９年ぶりのリーグ優勝に導いた“鹿島の顔”の落選に驚きを隠せなかった柿谷。ただ、すかさず「ちょっと印象悪かったか」と、関西人らしく小ボケをかますのを忘れなかった。なお、優勝クラブの鹿島は表彰式に全選手が出席予定だったが、鈴木は体調不良のため欠席していた。