BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が、高級ブランド・シャネルの顔に選ばれた。韓国メディアが報じた。

JUNG KOOKが、シャネルビューティーの新しいグローバルアンバサダーとなり、全世界のファッション・ビューティー業界の耳目を集中させた。シャネルが追求してきた現代的創造性とアイコニックな感性を一層広げ、新しい世代との疎通を強化する戦略的歩みと評価される。

同メディアは「JUNG KOOKは、ソロ活動を通じてグローバルチャートのトップを席巻し、グローバルポップスターとして位置づけられた。強烈なパフォーマンス、独創的な芸術性、世代を超える影響力をもとに、音楽・ファッション・文化全般で幅広いファンダムを形成してきた。従来の枠を超える大胆な表現方式は、シャネルビューティーが志向する創造的価値とも合致している」と伝えた。

また「シャネルのグローバル香水＆ビューティークリエーティブ・リソースディレクターのトマ・デュ・プレド氏は『JUNG KOOKをグローバルアンバサダーとして迎えることができて光栄だ。彼の情熱と芸術性は、シャネルハウスの精髄を完璧に具現する。新しい世代にインスピレーションを伝える人物との協業が期待される』と明らかにした」とも伝えた。

JUNG KOOKは「シャネルビューティーと仕事することができて本当にうれしい。シャネルはアイコニックな価値を尊重しながらも絶えず新しさを作るブランドだ。自分だけの色を維持したまま新しい挑戦を続けるアーティストとして、今回の協業はさらに特別に感じられる」と感想を伝えた。