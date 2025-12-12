同じ大学を出た友人が「正社員」として私より年収を「300万円以上」多くもらっています。派遣社員との年収差ってこんなにあるものでしょうか…？

正社員と非正規社員の平均年収――統計が示す大きな差

国税庁長官官房企画課「令和6年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は478万円でした。このうち「正社員（正職員）」の平均は545万円とされ、一方で「正社員（正職員）以外」の平均は206万円にとどまっています。

つまり、正社員と非正規社員では平均で約340万円の年収差があることになります。この統計値だけを見ても、今回のケースのような「年収差300万円以上」は決して珍しいことではないことが分かります。

また、全体の平均給与（478万円）と比較しても、非正規社員の平均206万円は大きく下回っており、非正規雇用であることが年収に与える影響は明らかです。



差が生まれる構造――賃金体系・賞与・安定雇用の影響

なぜここまで差がつくのか、そのおもな背景には、賃金体系や雇用の安定性などの違いがあります。

まず、一般的に正社員は月給に加えて賞与や各種手当、昇給制度が整備されていることが多く、これが年収を押し上げるおもな要因となります。一方で、派遣社員などの非正規社員は月給が抑えられる傾向にあり、賞与が支給されないか、あっても少額にとどまりやすいという構造があります。

雇用の安定性については、正社員は長期雇用を前提とするため定期昇給やキャリア形成が期待できますが、非正規社員は契約更新の不確実性や、時給制・短期契約となるケースが多く、安定した収入を見込みづらい面があります。これらの制度的・構造的な差が、年収差を生みやすい要因となっています。

学歴や仕事内容が同じであっても、雇用形態の違いでこのような差が出るのは、決して珍しいことではないのです。



「差があるのは当然」と割り切る際の注意点――キャリアと将来設計を意識する

正社員と非正規社員との年収差を「仕方ない」と割り切る際には、いくつか注意すべき点があります。

まず、今後のキャリア設計を考えることが重要です。非正規雇用のまま年数を重ねても、昇給やボーナスの機会が限られるため、将来の収入見通しが不安定になりがちです。結婚や子育て、住宅購入などライフイベントを見据えるなら、正社員登用や転職といった選択肢を積極的に検討する価値があるでしょう。

また、収入が抑えられる分、社会保険料などの負担や保障内容にも差が出やすいため、将来のリスクに備えることも重要です。単に「手取りが少ない」という短期的な問題だけでなく、老後や病気、失業などの不測の事態を見据えて備える必要があります。

ただし、前述した正社員の平均給与545万円はあくまで「平均」であり、業種・企業規模・地域などによって幅があることも忘れてはいけません。年収が高い人ばかりではなく、非正規雇用でも条件の良い仕事やスキルを生かすことで差を縮める可能性はあります。



まとめ

今回参照した国税庁長官官房企画課の調査データからは、正社員と非正規社員の年収差が平均で340万円ほどになるという現実が浮かび上がります。このため、同じ大学出身、同じような仕事内容であっても、派遣社員と正社員で「年収300万円以上」の差が生まれるのは統計上、十分にあり得ることです。

ただ、年収だけで人生の価値をはかるのは早計です。将来のキャリアや生活設計、家庭状況などを踏まえ、「自分にとってどのような働き方が安定につながるか」をじっくり考えることが重要です。もし今後の収入や保障、安定性に不安があるなら、資格取得・正社員登用・転職などで改善を目指すのが現実的な選択肢といえるでしょう。



出典

国税庁長官官房企画課 令和6年分民間給与実態統計調査 －調査結果報告－ II 1年を通じて勤務した給与所得者 2 平均給与（15ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー