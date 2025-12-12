中学生の孫がクリスマスプレゼントは新しいiPhoneが欲しいと言っているのですが、安くても「13万円」はすると聞いて驚いています…もう少し価格を抑えて買い替える方法はないでしょうか？

最新のiPhoneは一番安いモデルでも約13万円から

Apple公式サイトによれば、最新のiPhoneの価格はモデルや容量によって大きく異なります。

iPhone 17は12万9800円から、iPhone Airは15万9800円から、上位モデルのiPhone 17 Proは17万9800円から、さらにiPhone 17 Pro Maxは19万4800円からとされています。どの機種も10万円を大きく超える水準で、中学生のお孫さんへのプレゼントとしては大きな出費と感じられるかもしれません。

ただし、Apple Storeでは分割払いを利用でき、支払いを長期的に分散することで月々の負担を抑えられます。また、現在使用しているiPhoneを下取りに出せば購入価格が減額されるため、実際の支払額をさらに下げることができます。

このように、工夫次第で最新iPhoneでも比較的現実的な価格帯に近づけることが可能です。



もっと価格を抑えたいなら――中古のiPhoneや旧モデルという選択肢

最新モデルにこだわらないのであれば、中古のiPhoneや型落ちモデルを選ぶことで、大幅に価格を抑えることができる場合があります。中古市場では、状態の良い端末が多数出回っており、機種や状態などによっては新品より3～5万円以上安価に購入できるケースもあるようです。

ただし中古の場合、バッテリーの状態、水没歴、修理歴、ネットワーク利用制限の有無などを事前に確認することが重要です。これらを確認せずに購入すると、故障リスクや利用不可のトラブルにつながる可能性があります。信頼できる販売店を選ぶことで、こうしたリスクを最小限に抑えながら価格を抑えた購入が可能になります。



目的に合わせた選び方――使い方に応じて最適なモデルは異なる

お孫さんがiPhoneで行うのが、連絡手段やインターネット閲覧、動画視聴、学習アプリ程度であれば、最上位モデルの性能を必要とする場面は限られます。そのため、旧モデルや中古品でも十分にニーズを満たせるケースは多いと考えられます。

一方で、長く安全に使わせたい、将来的な下取り価格も考慮したいという場合には、新品の最新モデルを選ぶ価値もあるかもしれません。予算と目的のバランスを取りながら、必要な性能と価格帯を冷静に見極めることが大切です。



まとめ：iPhoneは「買い方次第」で価格を抑えられる場合がある

iPhoneの最新モデルは確かに高額ですが、分割払いや下取りを活用すればある程度負担を抑えることができます。また、中古や旧モデルを選べば、機能性を保ちながら大幅にコストを減らすことが可能です。

大切なのは、お孫さんがどのような使い方をするのかを確認し、必要以上の性能を求めないことです。無理のない予算で最適な選択肢を探すことで、家計への負担を最小限に抑えつつ、お孫さんに喜ばれるプレゼントを選ぶことができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー