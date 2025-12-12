「BTSは彼なしに成り立たない」熱愛説でもJUNG KOOKを“絶対支持”　応援メッセージのトラックで対抗

熱愛説が浮上したBTSのJUNG KOOKに対し、一部のファンが支持と応援のメッセージを掲げたトラックを送り、脱退を要求する一部ファンとの対立の構図が鮮明になっている。

【写真】「BTSから抜けろ」JUNG KOOKに脱退要求

先立って12月10日、ソウル龍山（ヨンサン）のHYBE本社前には、「カップルタトゥーを消さないのならBTSの活動から抜けろ」「軍隊を待っていたARMY（BTSファン）に返ってきたのは“ファン欺瞞”」「グループに被害を与えるファン欺瞞行為、正気なのか？」といった文言を電子掲示板に掲げたトラックが送られた。

JUNG KOOKの熱愛説を受けて、グループ脱退を要求するトラックデモが行われたのだ。

一方で、オンラインコミュニティやSNSなどによると、翌11日には、JUNG KOOKを支持する一部ファンによる“トラック応援”が行われた。

これはJUNG KOOKのファンクラブ「JJKS」などが主導したものだ。

そのトラックにはJUNG KOOKのステージ映像が流され、「JUNG KOOK、君が望む道を安心して選べ。JJKSは無条件で支持する」といった文言が掲げられた。

（写真＝オンラインコミュニティ）JUNG KOOKを支持する文言を掲げたトラック

また、「スーパーボウルを諦め、4年も早く入隊した“ワールドカップ歌手”JUNG KOOKは、誰に対しても恥じることはない」「JUNG KOOKはいかなる脱退の脅しも恐れておらず、事実としてBTSはJUNG KOOKなしには成り立たない」といったメッセージも掲げられた。

先立って12月5日、オンラインコミュニティやSNSを通じて、JUNG KOOKとaespa（エスパ）・ウィンターが交際中であるという熱愛説が浮上した。

その根拠として、同じような位置に彫られた“子犬3匹の顔”を描いたタトゥーや、JUNG KOOKが軍服務期間中にaespaのコンサートを訪れたという目撃談などが挙げられた。

K-POP界を代表する人気アイドル同士の熱愛説であるだけに、大きな注目が集まったが、1週間が過ぎた現在に至っても、双方の所属事務所は特別なコメントを発表していない。2人の熱愛説は、否定も肯定もされていない状態だ。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK（左）とウィンター

JUNG KOOKを批判するトラックと応援するトラックがHYBE前に並ぶ現状は、ファンの間で受け止めが割れていることを浮き彫りにしている。

はたしてJUNG KOOKの熱愛説をめぐる波紋は収束するのだろうか。所属事務所が何らかの対応に踏み切るのか、その動向が注目される。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。