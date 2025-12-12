ピザハットが「福袋セット」を販売　限定トートバッグや1,000円オフクーポン、抽選で「10,000円分」のギフトが当たるチャンスも

世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2025年12月15日（月）〜2026年1月4日（日）の期間中、「福袋セット」を販売する。※文中の価格は全て税込表記

ピザハットで注文できる年末年始セット（サイドセット、パーティーセット、トリプルセット）が、＋1,000円を払うだけで「福袋セット」にグレードアップするという今回のキャンペーン。福袋セットの中身は、年末年始セットの内容（ピザやチキンなど）に加えて、「ピザハットオリジナルトートバッグ」と、次回の注文で使える「1,000円OFFクーポン」が付いてくる。さらに、福袋セット購入者の中から、抽選で10名に「10,000円分」のピザハットオンラインギフトが当たるビッグチャンスもあるという。

【「1,000円OFFクーポン」について】

3,000円以上の注文で利用可能。有効期限は、2026年1月12日（月）〜3月31日（火）。他のクーポン、割引サービスとの併用も可能だという。

※ピザハットオンラインにログイン、または会員登録後、クーポン画面でクーポンコード（8桁の英数字）を入力してクーポンを取得。

※ピザハットオンラインおよび公式アプリからの注文時に利用できる

※配達・テイクアウトのどちらでも利用可能

※クーポンは1枚につき1回限り利用できる。

※クーポンは商品受け取り時に従業員へ

※提携サービス（出前館等）では利用不可

※一部店舗では利用不可

※本クーポンは予告なく変更・終了する場合があり

〈福袋サイドセット〉

■セット内容

冬のプレミアム４（チージーロール Mサイズ）+ダブルチキンコンボ＋ピザハットオリジナルトートバッグ＋1,000円OFFクーポン

福袋サイドセット

■商品価格

テイクアウト：5,000円

通常（配達）：5,960円

※セットのピザはすべてMサイズ限定

※「冬のプレミアム４」はチージーロール限定

※配達の場合、別途配達料はなし

※一部店舗はテイクアウト専門店。配達を行っていない

※他のクーポン、割引サービスとの併用不可

■販売期間

2025年12月15日（月）〜2026年1月4日（日）

■販売店舗

全国のピザハット店舗（一部を除く）

〈福袋パーティセット〉

■セット内容

冬のプレミアム４（チージーロール Mサイズ）+ピザハット・ベスト４（ハンドトス Mサイズ）+ダブルチキンコンボ＋ピザハットオリジナルトートバッグ＋1,000円OFFクーポン

福袋パーティセット

■商品価格

テイクアウト：5,960円

通常（配達）：7,700円

※セットのピザはすべてMサイズ限定

※「冬のプレミアム４」はチージーロール限定、「ピザハット・ベスト４」の生地はハンドトス限定

※配達の場合、別途配達料はなし

※一部店舗はテイクアウト専門店。配達は行っていない

※他のクーポン、割引サービスとの併用不可

■販売期間

2025年12月15日（月）〜2026年1月4日（日）

■販売店舗

全国のピザハット店舗（一部を除く）

〈福袋トリプルセット〉

■セット内容：

冬のプレミアム４（チージーロール Ｍサイズ）+ピザハット・ベスト４（ハンドトス Mサイズ）+ピザハット・マルゲリータ（ハンドトス Mサイズ）+ダブルチキンコンボ+もちっと！ハニーフォカッチャ＋ピザハットオリジナルトートバッグ＋1,000円OFFクーポン

福袋トリプルセット

■商品価格

テイクアウト：7,320円

通常（配達）：9,400円

※セットのピザはすべてMサイズ限定

※「冬のプレミアム４」はチージーロール限定、「ピザハット・ベスト４」「ピザハット・マルゲリータ」の生地はハンドトス限定

※配達の場合、別途配達料はなし

※一部店舗はテイクアウト専門店。配達は行っていない

※他のクーポン、割引サービスとの併用不可

■販売期間

2025年12月15日（月）〜2026年1月4日（日）

■販売店舗

全国のピザハット店舗（一部を除く）

※福袋セットに関する詳細はこちらから

〈抽選で10名に「10,000円分」のギフトが当たる〉

■キャンペーン概要

抽選で10名に、10,000円分のピザハットオンラインギフトをプレゼント

※応募は1回の注文につき1口

※期間中、何度でも購入・応募できる

10,000円分のピザハットオンラインギフトがもらえるチャンス

■対象者

・福袋セットの購入者、加えて下記条件を満たすことが条件

A：注文時および抽選の時点でピザハットオンライン会員に登録

B：ログイン後、ピザハットオンライン（公式サイト・アプリ）から注文する

C：商品受渡しまで完了している注文者であること

D：メール配信受取りを許可した注文者であること

■注文対象期間

2025年12月15日（月）〜2026年1月4日（日）

■対象店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■当選発表

2026年1月中旬〜2月上旬頃、厳正なる抽選の上、当選者のみにメールでギフト番号を送信。

※メール送信できない場合、当選は無効となる

※当選の権利を第三者へ譲渡、転売、換金はできない

※当選メールおよびギフト番号を紛失した場合、再発行はできない

※抽選結果に関する問い合わせには不可

※記載した内容および、価格に関しては、予告なく変更、商品の販売を終了する場合がある