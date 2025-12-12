43ºÐ¸µ¥¢¥Ê¡Ö¡ÈËì¤ÎºÆÀ¸¼ê½Ñ¡É¤â¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¡¡´Ú¹ñ½÷À·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬ÀÖÍç¡¹¤ÊÇ¥¿±¡¦½Ð»º¥È¡¼¥¯
¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤¬¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±¸å¤Ëµ¯¤¤¿¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñÁûÁ³¡Ä½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¡È¥Î¡¼¥Ö¥é¡ÉÀ¸ÊüÁ÷
12·î11Æü¡¢½÷Í¥YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊüÁ÷ÉÔ²Ä¡ª¥¤¡¦¥¸¥Ø¡¢¹âÎð¤Ç¤â°ìÈ¯¤ÇÇ¥¿±²ÄÇ½¡©É×¤¿¤Á¤¬ÀäÂÐ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ë¾åºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥µ¥¦¥Ê¥È¡¼¥¯¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï²Î¼ê¤Î¥Ê¥Ó¤È¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥¤¡¦¥¸¥Ø¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
44ºÐ¤ÇÂèÆó»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢ÂÎ³°¼õÀº¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¹ðÇò¡£¡ÖÂè°ì»Ò¤Î½Ð»ºÁ°¤Ë²¿ÅÙ¤«Î®»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£ÂèÆó»Ò¤ÏºÇ½é¤«¤éÂÎ³°¼õÀº¤Ç¤¤¤³¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö4·î¤ËºÇ½é¤Î°Ü¿¢¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â1²ó¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¡£º£¤âæõ¤¬6¸Ä»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÂÎ³°¼õÀº¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ï¤à¤·¤í¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Î¤Û¤¦¤¬»Å»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Ä«¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é»£±Æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤êÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ç¥¿±¸å¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¶»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ÎB¥«¥Ã¥×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤Û¤ÜC¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö°ìÅÙ¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£¾å¤â²¼¤âÎ¾Êý¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¡£¡ÈËì¤ÎºÆÀ¸¼ê½Ñ¡É¤â¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ê¡¢¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥¤¡¦¥¸¥Ø¤Ï¡Ö¥¦¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡ÈÈþ¡É¤½¤Î¤â¤Î¡£¤¹¤Ù¤ÆÈþ¤·¤¤¤è¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð»º¸å¤Ë½÷À¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ä»Ü½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤¬¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤Ï»ÒµÜ²¼¿â¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¡£²ÃÎð¤ÇÂ¡´ï¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¤¡¦¥¸¥Ø¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤»¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¸½ºß43ºÐ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËKBSÂè33´ü¤Î¸ø³«ºÎÍÑ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£¡ØÄ©Àï¡ª¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ù¥ë¡Ù¡Ø´íµ¡Ã¦½Ð¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡Ù¡Ø·ÝÇ½³¹Ãæ·Ñ¡Ù¤Ê¤É¡¢ÊóÆ»¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤¿¡£2020Ç¯¤ÎÂà¼Ò¸å¤Ï¡¢SNS¤äYouTube¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¤Ë3ºÐÇ¯²¼¤Î¼Â¶È²È¤È·ëº§¤·¡¢2021Ç¯¤ËÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¡£º£Ç¯7·î¤ËÂèÆó»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë