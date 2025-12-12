新山千春、書道ショットに絶賛の声「字綺麗」「姿勢良くて素敵」
【モデルプレス＝2025/12/12】タレントの新山千春が12月12日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。書道中のショットを公開し、話題となっている。
【写真】14歳年下夫と再婚タレント「姿勢良くて素敵」美文字際立つ書道ショット
新山は、机と椅子が並んだ場所で「大空」と書かれたお手本を横に、筆を動かしている書道中のショットを公開。背筋をピンと伸ばした姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「字綺麗」「姿勢良くて素敵」「素敵」「上手すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】14歳年下夫と再婚タレント「姿勢良くて素敵」美文字際立つ書道ショット
◆新山千春、書道姿公開
新山は、机と椅子が並んだ場所で「大空」と書かれたお手本を横に、筆を動かしている書道中のショットを公開。背筋をピンと伸ばした姿を披露した。
◆新山千春の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「字綺麗」「姿勢良くて素敵」「素敵」「上手すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】