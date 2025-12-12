【冬季限定】トリュフフレーバー/ワカモレチーズのバーガー、ジンジャーブレッド シェイクなど販売【カールスジュニア】
ハンバーガーチェーン「カールスジュニア」は、冬の期間限定メニューの販売を開始している。
バーガー･サイドメニューでは全3種を展開。ホリデー気分を味わえる商品として、トリュフフレーバーの「トリュフベーコンクリスカットアンガスバーガー」や、ワカモレや2枚のパティを挟んだ「ダブルワカモレチーズバーガーJr.」、生のズッキーニを店内調理したフライを販売している。
そのほか、ジンジャーブレッドクッキーをイメージしたシェイクを提供。フレンチフライやチキンなど3種は、初のBOXサイズにして販売している。
商品のラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。なお店舗により取り扱いが無い場合や、価格が異なる場合がある。〈冬の期間限定メニュー、ラインアップ〉
◆「トリュフベーコンクリスカットアンガスバーガー」1,490円
トリュフフレーバーの特製ソースと直火で焼き上げたオージービーフ100%パティを組み合わせたバーガー。特製ソースは、トリュフソースとマヨネーズをベースに仕上げた。カリカリでスモーキーな本場アメリカのベーコンとスライスチーズの相性が合うとしている。
「トリュフベーコンクリスカットアンガスバーガー」
◆「ダブルワカモレチーズバーガーJr.」790円
新メニューのバーガー。アボカドとサルサソースを混ぜたワカモレ、ホワイトチェダースライスチーズ、トマト、レタスを挟み、50gのパティを2枚使用。メキシカンなピリ辛のサンタフェソースを組み合わせた。
「ダブルワカモレチーズバーガーJr.」
◆「ズッキーニフライ」590円
生のズッキーニをカットして揚げた店内調理のズッキーニフライ。ディップ用のサワークリームオニオンソースを用意。
「ズッキーニフライ」
◆「ジンジャーブレッド ミルクシェイク」R:680円 / L:880円
ニュージーランド産の生乳を使った濃厚感のあるアイスクリームから手作りしたシェイク。甘くてスパイシーなジンジャーブレッドクッキーをイメージした、生姜やシナモンの風味が楽しめるとしている。
「ジンジャーブレッド ミルクシェイク」
◆「ハッピースターBOX」
ホリデーシーズンに合わせ、アラカルト商品をBOXタイプにしたもの。
･「チキンテンダー10ピース BOX」1,890円
「チキンテンダー10ピース BOX」
･「クリスカットポテト BOX」990円
「クリスカットポテト BOX」
･「フレンチフライ BOX」890円
「フレンチフライ BOX」
※一部商品の盛り付けが異なる場合がある。
※予告なく販売中止や終了、商品内容の変更を変更する場合がある。
※テイクアウト・宅配の可否は店舗によって異なる。
1941年にカリフォルニア州アナハイムで創業し、世界約40カ国で合計約3,800店舗を展開。日本へは1989年に初進出したが、1997年に一度撤退。2016年3月に再進出し東京･秋葉原へ出店、国内では現時点で4店舗を展開している。2025年8月には、秋葉原の店舗をリニューアルした。
