¥É¥é¥Þ¶¦±é¤Ç¸òºÝ¢ªÇË¶É¤Î¡Ø±þÅú¤»¤è1988¡Ù¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ï¡©ÊüÁ÷10¼þÇ¯ÆÃ½¸¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤ËÃíÌÜ
¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡Á±þÅú¤»¤è1988¡Á¡Ù¤Î10¼þÇ¯MT¡Ê¹ç½É¡Ë¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¸µ¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¥Ø¥ê¤È¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ë¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ø¥ê¡¢¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ë¤Î¿·Îø¿Í¤ËÅÜ¤ê¡©
12·î11Æü¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë½½¸ÞÌë¡×¤Ç¤Ï¡¢Íè¤ë19Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø±þÅú¤»¤è1988 10¼þÇ¯¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø±þÅú¤»¤è1988 10¼þÇ¯¡Ù¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡Á±þÅú¤»¤è1988¡Á¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢ÊüÁ÷10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ1Çñ2Æü¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤À¡£
¥½¥ó¡¦¥É¥ó¥¤¥ë¡¢¥¤¡¦¥¤¥ë¥Õ¥¡¡¢¥é¡¦¥ß¥é¥ó¡¢¥¥à¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¡¢¥ê¥å¡¦¥Ø¥è¥ó¡¢¥Ø¥ê¡¢¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ë¡¢¥³¡¦¥®¥ç¥ó¥Ô¥ç¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Û¥ó¡¢¥¤¡¦¥É¥ó¥Õ¥£¤é¡¢¡ØÎø¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡Á±þÅú¤»¤è1988¡Á¡Ù¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬Áí½Ð±é¡£10¼þÇ¯MT¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
º£²ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥ê¤È¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ë¤ÎÅÐ¾ì¡£Åö½é¡¢¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ë¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡Ø±þÅú¤»¤è1988 10¼þÇ¯MT¡Ù¤Ø¤ÎÉÔ»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÉô¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥ê¤È¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤ÎÆ°Àþ¤¬½Å¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÀäÌ¯¤Ë¤º¤ì¡¢¼«Á³¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºÇ¶á¥Ø¥ê¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ë¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø±þÅú¤»¤è1988 10¼þÇ¯¡Ù¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ø¥ê¤È¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ë¤Ï¡ØÎø¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡Á±þÅú¤»¤è1988¡Á¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¡¢2017Ç¯¤«¤é¸ø³«Îø°¦¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯11·î¤ËÇË¶É¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ë¤¬½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÄÏÀ¤¬³ÈÂç¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥ê¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬¡Ö¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿ÏÇ¤âÉâ¾å¤·¡¢¥Ø¥ê¤¬SNS¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤ÆÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÇÈÌæ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
ÁûÆ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ë¤È¥Ï¥ó¡¦¥½¥ÒÂ¦¤ÏÇË¶É¤ò¸ø¼°¤ËÈ¯É½¡£¥Ï¥ó¡¦¥½¥ÒÂ¦¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢»äÀ¸³è¤Ç´¶¾ð¤ò¾ÃÌ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»öÂÖ¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º¼ýÂ«¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥Ó¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡Á±þÅú¤»¤è1988¡Á¡Ù¤Ç¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥óÌò¤òÇ®±é¤·¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è¡Ø¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê ÌóÂ«¤Ï³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡Ø¶â¤ÎË´¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤È¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø±þÅú¤»¤è1988¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿Girl's Day¡¦¥Ø¥ê¤È¸òºÝ¤òÇ§¤á¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢2023Ç¯11·î13Æü¤ËÇË¶É¤òÊó¹ð¡£2024Ç¯3·î¤Ë½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤È¤ÎÇ®°¦¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¥Ø¥ê¤ÈÆó¸Ô¤ò¤«¤±¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤ÆÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢2½µ´Ö¤ÇÇË¶É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£