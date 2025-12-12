小島瑠璃子「しあわせ朝ごはん」ボリューミーな一品披露「美味しそう」「1日元気に過ごせそう」の声
【モデルプレス＝2025/12/12】タレントの小島瑠璃子が12月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボリュームたっぷりの朝食を公開し、反響が寄せられている。
【写真】31歳タレント「卵の黄色がたまらない」ボリューミーな朝食披露
小島は「サーモンとほうれん草のアメリカンオムレツ」とつづり、写真を投稿。「しあわせ朝ごはん」と記し白いお皿とオムレツの黄色が目を引くプレートを披露している。
この投稿に「美味しそう」「朝から幸せ気分」「1日元気に過ごせそう」「卵の黄色がたまらない」などと話題となっている。（modepress編集部）
