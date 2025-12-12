【ファミマ】冬の定番「ホットケーキまん」発売/ふんわり食感の生地に森永製菓のケーキシロップを使ったソース入り【発売5年目】

ファミリーマートは、森永製菓とコラボレーションした「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」(税込185円)を2025年12月16日から全国のファミリーマートで発売する。

〈発売5年目を迎えるスイーツ系中華まんが今年も登場〉

「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」は、ホットケーキの味わいを再現した中華まん。卵と牛乳を使用した生地で、バター風味のフィリングと森永製菓のケーキシロップを使ったソースを包んだ。

2021年以降、毎年好評のスイーツ系中華まんで、2025年で5回目のコラボレーションとなる。2024年には、中華まんカテゴリで発売した新商品の中で初週販売数が年間1位となった。ファミリーマートの看板商品「ファミチキ」を挟んで食べる組み合わせなど、毎年さまざまなアレンジが楽しまれているという。

◆「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」税込185円

2025年は、ホットケーキのようなふんわり食感の生地に、塩味のあるバターフィリングと、コク深い甘みの森永ケーキシロップ入りケーキシロップの2層構造で、ホットケーキにバターとシロップをかけたような味わいを再現した。

【発売日】2025年12月16日

【発売地域】全国

森永製菓監修バター香るホットケーキまん

〈ファミペイ会員限定で割引きクーポンを配信〉

ファミマのアプリ「ファミペイ」会員限定で、「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」が20円引きとなるファミペイクーポンを配信する。

【配信日】

2025年12月17日

【利用期間】

2025年12月17日〜2025年12月29日

〈中華まん購入で、中華まん20円引きクーポンがもらえるキャンペーンも〉

また、12月16日〜12月29日の期間中、中華まんを1品購入すると、次回の会計時に「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」などを含む、中華まんの購入に使える20円引きレシートクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施する。

【発券期間】

2025年12月16日〜12月29日

【使用期間】

2025年12月16日7時〜2026年1月5日

【発券対象商品】

中華まん全品

【割引券対象商品】

中華まん全品