オリックス・曽谷龍平投手が１２日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、１７００万円増の年俸５５００万円でサインした（金額は推定）。「１年間を通して投げてくれたっていうのと、調子の波が大きかったので、来年は１年間を通してしっかり（いい状態で）投げてもらえれば、と言ってもらった」と振り返った。

３年目の今季は開幕から先発ローテの一角として奮闘し、前半戦だけで自己最多の８勝をマーク。５月１８日の西武戦（ベルーナドーム）では隅田との投げ合いを制し、４安打１失点、無四球でプロ初完投を記録した。後半戦は未勝利に終わり、目標の規定投球回にも届かず。「体力的にも技術的にもまだまだな部分もある。前半戦はしっかり出せるモノを出せたかなと思うので、そこを１年間を通してしっかり投げていきたい」と、収穫と課題を口にした。

１６日の侍ジャパン強化試合・韓国戦（京セラドーム大阪）では、先発で３回を完全投球。来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向け、“第２先発”候補としてアピールに成功した。「まずはシーズンを通して投げる準備をこのオフにしたい。そこで（日本代表に）名前が挙がればうれしい」と曽谷。「とにかくイニングにこだわって、長いイニングを目指して規定を投げられる準備を。しっかりローテの一員として、引っ張っていける存在になりたい」と意気込んだ。