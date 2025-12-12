

資料 スーパー

四国経済産業局は12日、2025年10月の四国の百貨店（4店）とスーパー（255店）の販売状況の速報値をまとめました。

百貨店の販売額は前年同月を2カ月ぶりに上回る2.1％増の59億7000万円でした。スーパーの販売額は前年同月を12カ月連続で上回る4.6％増の418億1000万円でした。百貨店とスーパーを合わせた販売額は、前年同月を12カ月連続で上回る4.3％増の477億8000万円でした。

品目別では、米の高値が続いている他、冷凍食品、総菜、鮮魚などが売れたため飲食料品が4.2％増になったほか、百貨店で高級時計や宝飾品などが好調でした。

県別に見ると、愛媛176.1億円、香川154.7億円、徳島77.3億円、高知69.7億円で、既存店ベースで愛媛と高知が前年同月を上回り、香川と徳島が前年同月を下回りました。

一方、四国のコンビニエンスストア（1567店）の10月販売額は前年同月比0.4％増、家電大型専門店（83店）は7.6％増、ドラッグストア（673店）は8.0％増、ホームセンター（203店）は1.4％減でした。