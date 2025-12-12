中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけていることを受けて、企業の意識調査が発表されました。日本経済に「マイナスの影響がある」と答えた企業と、「影響はない」とした企業がそれぞれおよそ4割と拮抗しています。

中国外務省は、先月14日、「中国人を狙った犯罪が多発している」などとして、中国国民に日本への渡航自粛を呼びかけていて、今月11日にも青森県での震度6強の地震などを理由に渡航自粛を呼びかけています。

こうした中、帝国データバンクは、渡航自粛の呼びかけによる日本経済への影響について、企業の意識調査を発表しました。

日本経済に「マイナスの影響がある」と答えた企業が42.8パーセントだったのに対し、「影響はない」とした企業が40.8パーセントで、拮抗していることがわかりました。

また、今後半年程度の影響については、マンション購入需要の減少などが懸念されている「不動産業」で42.6パーセントがマイナスの影響を見込んでいて、主要な業界ではトップとなっています。

一方、「中国への過度な依存が望ましくないことを痛感し、中国以外の市場へ移すきっかけとなる」などとして、「脱・中国依存」の動きによるプラスの影響を見込む企業も11.1％ありました。

帝国データバンクは、「多くの企業は今回の渡航自粛を冷静に受け止め、企業マインドには堅調さがうかがえる」とした一方、「事態の収束は見通しにくく、収束しても再発の可能性がある。企業は顧客や調達先などを中国に過度に依存しないよう分散化を進めるとともに、国内市場の需要拡大にも注力することが重要だ」と指摘しています。