＜無神経オンナにイラッ＞ママ友「親が助けてくれるの」ワンオペで子育て中の私は複雑【第1話まんが】
私はサナ。娘のナツを育てるシングルマザーです。両親はすでに他界していて、私には頼れる身内がいません。保育園のお迎えはいつも時間ギリギリ、家に帰れば洗濯や食事やお風呂、寝かしつけ……。一息つく間もなく、毎日は嵐のように過ぎていきます。食事は子ども向けレトルトカレーを温めてサッと出し、ナツが食べている間に洗濯やお風呂の準備と大忙し。夜はあまりに疲れて一緒に寝落ちしてしまうこともあります。
そんなある日、私が少し早めに仕事を終えて保育園のお迎えに行くと、保育園でミウちゃんのママに声をかけられました。
ナツは最近、保育園でミウちゃんと仲良くしていると聞いています。たまたまミウちゃんのママと会ったので、お互いに挨拶を交わしました。
するとミウちゃんのママは「休日に一緒に公園へ行きませんか」と誘ってくれました。
ミウちゃんの家は旦那さんが単身赴任のため、普段はママとミウちゃんだけの2人暮らしをしているそうです。お互いにワンオペで子育てをしていて、ママ同士で気持ちが通じ合うところがありました。
お互いにワンオペで子育てをしていると思っていたのですが、どうやらミウちゃんのママの実家が近所にあり、ご両親が保育園の送り迎えをしてくれたり、いろいろな物を買って援助してくれるそうです。
うちの親は他界しているし、おもちゃをたくさん買ってくれる親戚もいません。
私はミウちゃんのママの話を笑顔で聞きながら、「うちも親がいたら違ったのかな……」なんて考えていたのでした。
原案・ママスタ 編集・井伊テレ子
