現役ドラフトでオリックスから西武への移籍が決まった茶野篤政外野手（26）が12日、埼玉・所沢の球団施設で入団会見を行った。ライオンズカラーの「ブルー」のネクタイで会見場に姿を現すと、「打撃と走塁は自信を持っているので、得点にたくさん絡めるようなプレーを見てほしい。ポジション争いは本当に厳しいと思いますが、自分のもっているものすべてを懸けて、一年勝負で全力で頑張りたいと思います」と強い意気込みを語った。

四国アイランド・リーグ（IL）徳島から育成ドラフト4位でオリックスに入団。ルーキーイヤーの23年、開幕前に支配下昇格を果たし、開幕スタメンを勝ち取った。

そのデビュー戦であり、初安打のメモリアルを飾ったベルーナドームが本拠地になる縁に「すごくいいイメージがあります」と頬を緩めた。

3年目の今季は3試合出場2安打、打率1割6分7厘に終わり、新天地で迎える来季への思いは格別だ。西武の外野手にはゴールデン・グラブ賞を獲得した西川愛也をはじめ、今オフに台湾・統一から林安可、DeNAからFA宣言した桑原将志を獲得するなど、レギュラー争いのハードルは高いが、「競争に勝ってこそのレギュラーだと思う。全力プレーで頑張りたい」と飛躍を誓った。（上岡真里江）