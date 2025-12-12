阪神の石井大智投手（２８）が１２日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、倍増以上となる１億１８００万増の２億円でサインした。今季大活躍でリーグ優勝に貢献した石井は交渉の席で、球団に将来的なメジャー挑戦を直訴したと明かした。（金額は推定）

「今後の将来を考えたときに、アメリカの野球を経験させていただきたいと言わせてもらいました」。海外ＦＡ権の取得までも、まだ時間を要す右腕。渡米については「いつ投げれなくなってもおかしくないので、球団に権利がありますけど、ポスティングのお話をさせていただいた」と、早期での挑戦を希望している。「内容的にはまだまだなので、レベルアップしてメジャーで通用するような力をつけていきたい」と語った。

今季は頭部に打球を受けるアクシデントで、一時離脱もあったが、ＮＰＢ記録を大きく更新する５０試合連続無失点を記録。シーズン５３試合で１勝、３６ホールド、９セーブ、防御率０・１７と、すさまじい成績を残した。

メジャーを目指す中だが、まず視線の先には来季がある。「もちろん連覇しか狙ってません。少しでも貢献できるようにってところと、今年日本シリーズで打たれてしまって日本一が達成できなかったので、日本一になれるように頑張りたい」と意気込んだ。