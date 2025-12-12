【TGA2025】「Clair Obscur: Expedition 33」がゲーム・オブ・ザ・イヤーに輝く！
【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信
「The Game Awards 2025」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用RPG「Clair Obscur: Expedition 33」がゲーム・オブ・ザ・イヤーに輝いた。
本作は、2020年にフランスで設立されたSandfall Interactiveによるターン制RPG。日本のRPGから影響を受け、従来のターン制バトルに敵の攻撃を回避やパリィできるリアルタイム要素が加えられた「リアクティブターン制バトル」を採用しており、斬新なバトルシステムが特徴となっている。
「Clair Obscur: Expedition 33」はこのほかにもBest Game Direction、Best Art Direction、Best Narrative、Best Score and Music、Best Performanceなどを受賞した。【THE GAME AWARDS 2025: Official 4K60FPS Livestream (Today - 7:30p ET / 4:30p PT / 12:30a GMT)】