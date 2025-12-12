¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î2¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿EP¡Ø¸¸»ëÏ¿¡Ù2026Ç¯2·î25ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª5·î¤Ë¤ÏÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2026Ç¯1·îÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á2ºîÉÊ¤Ç¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎºÇ¿·EP¡Ø¸¸»ëÏ¿¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
EP¡Ø¸¸»ëÏ¿¡Ù¤Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥é¥±¥Ê¥ê¥¢¤ÎÌ´¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¹ÔÊý¡×¤ò¼ýÏ¿¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢³Æ¥¢¥Ë¥á¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥¯¥Î¥óÌò¡¦Áá¸«º»¿¥¡¢¥«¥ä¤Á¤ã¤óÌò¡¦µÌ°Éºé¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Ver¤Î¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¡£¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢ìÔÂô¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾ÝË¡¿Í¤Ë¤Æ¡Ø¸¸»ëÏ¿¡Ù¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥ðÀ¤³¦¾ð½ï½é¤È¤Ê¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÃêÁª±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë2DAYS LIVE¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê2Æü´Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
DAY-1¡ÖFlower Closet¡× ¤Ï¡¢¡É°áÁõ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤òÂ¿ÁØÅª¤Ë¹¤²¤ë¥é¥¤¥Ö¡£ Áõ¤¤¤¬Êª¸ì¤ò¤Þ¤È¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤Î¾å¤Ç³«²Ö¤¹¤ë¡£
DAY-2¡ÖAnima Re:birth¡× ¤Ï¡¢2021Ç¯10·î¤ËÌµ´ÑµÒ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1st ONE-MAN LIVE¡ÖAnima¡×¤ò¡¢Ìó5Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÍ´ÑµÒ¤Ç´°Á´ºÆ±é¡£ Åö»þ¤«¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡ÉÀ®Ä¹¡É¤È¡É¿¼²½¡É¤ò¡¢¤¤¤Þ¤ÎÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë·Á¤ÇºÆ¤ÓÉÁ¤½Ð¤¹¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¾ì¡¦ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡ÃêÁªÀè¹ÔµÚ¤ÓÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æó¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÊª¸ì¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¥ðÀ¤³¦¾ð½ï2DAYS LIVE
DAY-1¡ÖFlower Closet¡×
DAY-2¡ÖAnima Re:birth¡×
2026Ç¯5·î1Æü(¶â)¡¦2Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§Zepp Haneda (TOKYO)
²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È
DAY-1
https://r10.to/isekaijoucho-day1
DAY-2
https://r10.to/isekaijoucho-day2
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡ÃêÁªÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î9Æü(²Ð) 22:30 ¡Á 2025Ç¯12·î21Æü(Æü) 23:59
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È
https://www.zan-live.com/live/detail/10701
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¥ðÀ¤³¦¾ð½ï E.P.
¡Ö¸¸»ëÏ¿¡×
2025Ç¯2·î25ÆüÈ¯Çä
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
1¡§¥é¥±¥Ê¥ê¥¢¤ÎÌ´
2¡§¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¹ÔÊý
3¡§¥é¥±¥Ê¥ê¥¢¤ÎÌ´¡¡feat.¥¯¥Î¥ó (Aco.ver.)
4¡§¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¹ÔÊý¡¡feat.¥«¥ä¤Á¤ã¤ó (Aco.ver.)
5¡§¥é¥±¥Ê¥ê¥¢¤ÎÌ´ (Instrumental)
6¡§¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¹ÔÊý (Instrumental)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/PCCG000002489
¡Ú¤¤ã¤Ë¤áÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ÂÄêÆÃÅµ¡§
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ì¤¤¥Ý¡¼¥ÁÉÕÂ°
¢¨¡Ú¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡Û¤ª¤¹¤ï¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Æþ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ
¡¦À½Â¤¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°Æþ¤ê
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://canime.jp/product/SCCG000000191/
¡ã¥ðÀ¤³¦¾ð½ï - PROFILE¡ä
¼«¤é¤Î²Î¤ÈÁÏºî¤ÇÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥À¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡£
ÎÏ¶¯¤¯Ñ³¤¤²ÎÀ¼¤Ç¡¢¡É¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¾å¤Ë°Ç¤È¸÷¡¢¿·¤·¤¤Êª¸ì¤òËÂ¤°¡£
²ÖÉè¡¢¥«¥ó¥¶¥¥¤¥ª¥ê¡¢Guiano¡¢Âç¾Â¥Ñ¥»¥ê¡¢DUSTCELL¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¡É°ÛÇ½¡ÉÃ£¤¬½¸·ë¤·¡¢YouTube ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò·Ç¤²³èÆ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦KAMITSUBAKI STUDIO¤è¤ê2019Ç¯12·î9Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢À¼Í¥¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊýÌÌ¤Ç¼«¤é¤ÎÉ½¸½¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢ºîÉÊ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£
2020Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¥·¥ê¥¦¥¹¤Î¿´Â¡¡×Music Video¤¬¸½ºß600Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£ºî»ì¡¢ºî¶Ê¤Ï»±Â¼¥È¡¼¥¿¤¬Ã´Åö¡£
¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯10·î23Æü¤ËYouTube Live¤Ë¤ÆÁ´ÊÔÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®³«ºÅ¤·¤¿1st ONE-MAN LIVE¡ÖAnima¡×¤Ï¡Ö#¥ðÀ¤³¦¾ð½ïAnima¡×¤¬Twitter¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦¡¦ÆüËÜ¶¦¤Ë1°Ì¤Ë¤Ê¤ëÅùÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
2022Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¥ðÀ¤³¦¾ð½ïÅ¸¡×¤òÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´ÆüSold out¤ÈÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ 3rd ONE-MAN LIVE¡ÖAnima ·¡×¤Ï½é¤ÎÍ´ÑµÒ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Á´ÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://kamitsubaki.jp/artist/isekaijoucho/