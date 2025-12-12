157.41　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.27　エンベロープ1%上限（10日間）
155.97　21日移動平均
155.71　10日移動平均
155.68　現値
155.65　一目均衡表・転換線
155.36　一目均衡表・基準線
154.53　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.15　エンベロープ1%下限（10日間）
151.90　一目均衡表・雲（上限）
150.93　100日移動平均
149.99　一目均衡表・雲（下限）
148.31　200日移動平均

ドル円は10日銭前後での推移。比較的中立に近い水準での推移。