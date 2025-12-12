テクニカルポイント ドル円 10日銭前後
157.41 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.27 エンベロープ1%上限（10日間）
155.97 21日移動平均
155.71 10日移動平均
155.68 現値
155.65 一目均衡表・転換線
155.36 一目均衡表・基準線
154.53 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.15 エンベロープ1%下限（10日間）
151.90 一目均衡表・雲（上限）
150.93 100日移動平均
149.99 一目均衡表・雲（下限）
148.31 200日移動平均
ドル円は10日銭前後での推移。比較的中立に近い水準での推移。
