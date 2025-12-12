ËêÌîÃÒ¾Ï´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î£Ê£²Æ£»ÞÍèµ¨¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÂÀÅÄµÈ¾´»á¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Íèµ¨¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï»á¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÆ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¤¬£±£²Æü¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂÀÅÄµÈ¾´»á¡Ê£´£²¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ»á¤ÏÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÈØÅÄ¥æ¡¼¥¹¤«¤é£²£°£°£²Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¡¢ÀçÂæ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡££°£·Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£µÇ¯¤ËÈØÅÄÉüµ¢¸å¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢ËêÌî»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿ÀÆàÀî¸©¼Ò²ñ¿Í£±Éô¡¦ÉÊÀî£Ã£Ã¤Ç¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÌòÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¸øÇ§¤Î£Âµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï£Áµé¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÁ´¥«¥ê¥¥å¥é¥à½¤Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Æ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¤¬¤µ¤é¤ËÌöÆ°¤·¡¢¡ÈÆ£»Þ¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¡È¤ò¤è¤ê°ìÁØ¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£