ENHYPEN（エンハイプン）が、TikTok（ティックトック）年末決算で、2年連続K−POPボーイズグループ最高順位となった。韓国メディアが報じた。グローバルショートフォーム動画プラットフォームのTikTokが10日、年末決算レポート「Year in Music（イヤーインミュージック）」を発表。ENHYPENが「TikTok's Top 10 Global Artists 2025」3位に入った。

韓国メディアMKスポーツは12日「バッド・バニー、テイラー・スウィフト、レディー・ガガ、ビリー・アイリッシュ、アリアナ・グランデら、世界的ポップスターを抜いて堂々と最上位圏に位置したENHYPENの人気が目立つ」と報じた。

ENHYPENは今年、公式TikTokチャンネルの全体掲示物累積照会数は42億回、「いいね」数は7億6100万回を上回る。NI−KI（ニキ）がパワフルなダンスラインで消化した「like NENNIE」ダンスカバー映像、SUNGHOON（ソンフン）とJAKE（ジェイク）のスレイジャンプチャレンジ(長い廊下を踊るようにジャンプしながらステップを踏んで進むダンスチャレンジ)映像が特に大きな人気を集めた。

さらに、ダンスチャレンジだけでなく、メンバー1人1人のボーカル力が光る歌唱映像、ショート演技など、多様なショートフォームコンテンツを通じてグローバルファンと活発に交感している。

米ビルボード年末決算チャートでも存在感示した。ミニアルバム6集「DESIRE：UNLEASH」が「ワールドアルバム」9位、「トップカレントアルバムセールス」20位、「トップアルバムセールス」22位にランクされた。

さらに、昨年7月に公開した正規2集アルバム「ROMANCE：UNTOLD」が「ワールドアルバム」9位、「トップカレントアルバムセールス」21位、「トップアルバムセールス」25位に入った。また「ワールドアルバムアーティスト」3位、「トップアルバムセールスアーティスト」9位にも入るなど、ワールド級の人気を維持した。