英ＢＢＣなどによると、ロシアの侵略を受けるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１１日、ウクライナ東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）のウクライナ支配地域に、米国が「経済特区」の設置を提案していると明らかにした。

ロシアはドンバス全域の割譲を求めており、提案の実現可能性は不透明だ。

ＢＢＣなどによると、露軍はルハンスク州の大部分とドネツク州の約７割をそれぞれ占領している。米国の構想では、ウクライナ軍が防衛を続ける地域から撤退し、その後、経済特区にするという。露軍のさらなる前進は認めないとしている。

米国が主導する和平案では領土問題が主要な争点となっており、米国が妥協案として経済特区案を示した可能性がある。米ブルームバーグ通信によると、ゼレンスキー氏は記者団に対し、領土交渉について「選挙（大統領選）か国民投票を通じて、国民が意見を示す機会がなければならない」と述べた。

一方、ゼレンスキー氏は１１日、支援国による「有志連合」のオンライン会合で「大統領選を行うには、停戦が必要だ」と強調した。９日に、延期されている大統領選を実施する可能性を示していた。