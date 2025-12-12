ピン芸人の吉住（35）が11日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。アインシュタイン稲田直樹（40）がSNSを乗っ取られ、容疑者の男が逮捕された事件について言及した。

番組のテーマは「大きい声では言えないけど小さい声なら言える女子会」。

吉住は「本当に大きな声で言えないんですけど…」と前置きし「あの、アインシュタイン稲田さんの件あったじゃないですか。あれ私絶対稲田さんやったと思ったんですよ」と“小声”で告白した。

吉住は「あれで、乗っ取りだったケースって今までなかったじゃないですか。だから絶対やってんだろ…」と語るも「やってなかったんですよ。犯人現れたじゃないですか。こんなパターンあるのかよ」と語り、笑いを誘った。

盛山晋太郎は「正直俺らは大阪時代の仲間やから、ホンマに知っててん」と主張した。

吉住は「わかってます。本当にお優しくてすてきな方っていうのをわかった上で、人間って一面だけじゃないわけじゃないですか」と語った。

吉住は稲田の無実を知り、「犯人よりビックリしたかもしれない」と語り、スタジオの笑いを誘った。「だから、そのためにも今日ここで言ったんですよ。違うぞっていうことを。じゃないと知らない人がいるだろうから。本当は笑いになんかしたくないし。稲田さんにとっては人生大変だったからこんなこと笑いにしちゃダメだって思ったけど犯人がいたんだぞっていうのを広めるために私は勇気を持って今日言いました」と長尺で思いを伝えた。

盛山は「吉本の誰よりも広報してくれている」と人力舎所属ながら、稲田の潔白を主張する吉住に笑いながらつっこんだ。