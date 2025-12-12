女優の大地真央（69）が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。かつてアレルギーに苦しんだ経験を明かした。

現在、4匹のネコと暮らしている大地は「途中、ネコアレルギーになって」と告白。そのきっかけについて「友達が10匹ぐらい飼ってる家に行って、そこでずっとしゃべっていて。そこからなったような気がして」といい、「（許容量が）コップからあふれたらとか言うでしょ、それだと思う」と推測した。

症状について「花粉症みたいな感じ？」と聞かれると、大地は「咳き込んじゃって、ネコをやめるか女優を辞めるかみたいなところまで行っちゃって」と回想。「両方やめられないってなって、（ネコに会うのは）1日5分って決めて、マスクをして空気清浄器、コロコロで掃除をしてもらって、ネコも月に1回はシャンプーをして」と振り返った。

そして「1年ちょっと。それで少しずつ、半年後には10分とか。それで今は全くないです」と克服。「自分でも信じられなくて」という大地は、「今でも一緒に寝たりはしない」と吐露。「また何かでホイっとなっちゃったら絶対嫌だから。“まさか”があったから、念のため寝室には入れない」と語っていた。