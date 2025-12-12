【「MFゴースト 2nd Season」全12話 イッキ見！】 12月12日～12月25日 実施

講談社は、同社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ「MFゴースト 2nd Season」全12話を12月12日から12月25日まで一挙無料公開する。

今回の無料公開は、TVアニメ「MFゴースト」の3rd Seasonが2026年1月より放送開始となることを記念して実施される。

【【全12話】MFゴースト 2nd Season 2025年12月25日(木)まで 全12話 期間限定イッキ見！【公式アニメ全話】【最終話】】【TVアニメ「MFゴースト 2nd Season」】

「MFゴースト」の舞台は西暦202X年―――車のEV化が実現した近未来の日本。そんな時代に、世界中で人気を集める公道の自動車レースが開催されていた…その名もMFG。化石燃料を使った自動車によるモータースポーツである。そこに英国から渡航した主人公・片桐夏向（カナタ・リヴィントン）が、チャレンジャーとして挑む！―――欧州からのチャレンジャー、片桐夏向。シュツットガルトからの刺客、ミハイル・ベッケンバウアー。覚醒した天才、沢渡光輝。若き力の台頭によって、MFG第2戦・芦ノ湖GTは新たな局面を迎える。

(C)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会

