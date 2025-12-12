【ライトノベル展2025】 開催日時：12月19日～28日 会場：SHIBUYA TSUTAYA（東京・渋谷） 入場無料 ※SHIBUYA TSUTAYAはキャッシュレス店舗です。現金は使用できません。

KADOKAWAは、12月19日から28日までの10日間、東京・渋谷のSHIBUYA TSUTAYAにて開催するライトノベルの企画イベント「ライトノベル展2025」の追加情報を公開した。

新たに「キノの旅 the Beautiful World」、「灼眼のシャナ」、「Fate/strange Fake」「あそびのかんけい」などのタイトルを加えた新グッズ153種を発売する。描き下ろしのグッズも含め、約500アイテムを取り揃える。

「ライトノベル展2025」開催記念の新グッズ追加

新登場「A5キャラファイングラフ」は「B4キャラファイングラフ」と共に「カドスト」からの受注販売限定の商品。また、本年がアニバーサリーイヤーとなる「キノの旅 the Beautiful World」や「灼眼のシャナ」、話題作「誰が勇者を殺したか」、「あそびのかんけい」など10タイトルの新グッズ計71種も発売される。

ライトノベル展2025 A7アクリルブロック（全41種）各2,200円

「キノの旅 the Beautiful World」25周年記念 ブランケット 3,850円

「Fate/strange Fake」デスクマット A 3,300円

「灼眼のシャナ」トレーディングアクリルキーホルダー 880円 ※トレーディング仕様。コンプリートBOX仕様ではありません。

「誰が勇者を殺したか」B2タペストリー 3,520円

「あそびのかんけい」トレーディング缶バッジ 440円 ※トレーディング仕様。コンプリートBOX仕様ではありません。

ラノベとソニーミュージックの曲が融合

「ライトノベル展2025」開幕に先駆け、ソニーミュージックとのコラボMV「ラノオト」プレミア公開URLを本日12月12日にYouTubeチャンネル「AniTune」に公開する。動画は12月13日20時以降、順次公開される。

動画公開日：12月13日20時

□ライトノベル展2025×『ミチシルベ ～a road home～』/ORANGE RANGE

動画公開日：12月16日20時

2000年代ライトノベル×『空色デイズ』/中川翔子

動画公開日：12月18日20時

2010年代ライトノベル×『High Free Spirits』/TrySail

「カクヨム」コラボトークイベントを開催

特別企画として、Web小説サイト「カクヨム」とのコラボレーションで「絶対に今読むべき偏愛ラノベ」をテーマに語り尽くすトークイベントを12月23日に開催する。

KADOKAWAの人気レーベル「電撃文庫」、「ファンタジア文庫」、「スニーカー文庫」の現役編集者3名が登壇し、作品の魅力や編集者ならではのトークを繰り広げる。イベントは現地会場で無料参加でき、「カクヨム」公式discordにて音声のみの生配信が行なわれる。

イベント詳細

イベント名：「ライトノベル展2025開催記念トークイベント『現役編集者が語る！絶対に今読むべき偏愛ラノベ』」

開催日時：12月23日19時開場／19時30分開演

会場：SHIBUYA TSUTAYA 7F

出演者：

「電撃文庫」編集者・田端

「ファンタジア文庫」編集者・ おかざき

「スニーカー文庫」編集者・ことぶき雪

司会：「カクヨム」編集長・河野葉月

現地参加方法

12月23日11時から、7階コラボレーションカフェにて整理券を無料配布する。（先着70名）

※整理券は1人につき1枚必要です。配布は1人1枚までとなります。

※座席は指定席ではありません。開場時の来店順に案内します。

※イベント参加はワンオーダー制です。1人1点以上、カフェメニューの注文が必要です。

配信参加方法

「カクヨム」公式Discordサーバーに参加し、「現役編集者が語る！絶対に今読むべき偏愛ラノベ」のステージチャンネル（当日のイベント開始前に出現）より、無料で視聴できる。

イベント開始前にサーバー内の「お知らせ」でも参加方法が案内される。

「カクヨム」公式Discordサーバー 招待リンク

前回大好評の「寄せ書きコーナー」が今年も登場

７階に来場者が作品への思いや「ライトノベル展」への感想を残せる「寄せ書きコーナー」を設置する。記入した来場者全員に特製ポストカードをプレゼントする。

【特製ポストカード】

必ずもらえる「KADOKAWAアプリ」キャンペーン

「ライトノベル展2025」の期間中、「KADOKAWAアプリ」を使用するともれなくもらえるキャンペーンが開催される。

描き下ろしイラストを使用した壁紙が当たるくじ（全15種ランダム）

参加方法：「KADOKAWAアプリ」の「ライトノベル展2025」フェアページから「QRコードでくじを引く」をタップ。「公式ガイドブック小冊子」または公式サイトに記載予定のくじ引き用QRコードを「KADOKAWAアプリ」で読みとる。

※１日２回まで引くことができます。

「ライトノベル展2025」来場者限定ARキャラ配信（会員登録不要）

会場内で配布する「公式ガイドブック小冊子」に印刷されているARマーカーをスキャンすると、ARキャラを好きな背景で撮影することができます。

