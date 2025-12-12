「キノの旅 」など「ライトノベル展2025」の販売グッズ追加発表！「カクヨムトークショー」、「ラノオト」なども
KADOKAWAは、12月19日から28日までの10日間、東京・渋谷のSHIBUYA TSUTAYAにて開催するライトノベルの企画イベント「ライトノベル展2025」の追加情報を公開した。
新たに「キノの旅 the Beautiful World」、「灼眼のシャナ」、「Fate/strange Fake」「あそびのかんけい」などのタイトルを加えた新グッズ153種を発売する。描き下ろしのグッズも含め、約500アイテムを取り揃える。
「ライトノベル展2025」開催記念の新グッズ追加
新登場「A5キャラファイングラフ」は「B4キャラファイングラフ」と共に「カドスト」からの受注販売限定の商品。また、本年がアニバーサリーイヤーとなる「キノの旅 the Beautiful World」や「灼眼のシャナ」、話題作「誰が勇者を殺したか」、「あそびのかんけい」など10タイトルの新グッズ計71種も発売される。【新グッズの一部】
ライトノベル展2025 A7アクリルブロック（全41種）各2,200円
「キノの旅 the Beautiful World」25周年記念 ブランケット 3,850円
「Fate/strange Fake」デスクマット A 3,300円
「灼眼のシャナ」トレーディングアクリルキーホルダー 880円 ※トレーディング仕様。コンプリートBOX仕様ではありません。
「誰が勇者を殺したか」B2タペストリー 3,520円
「あそびのかんけい」トレーディング缶バッジ 440円 ※トレーディング仕様。コンプリートBOX仕様ではありません。
□「カドスト」受注販売用特設ページ
ラノベとソニーミュージックの曲が融合
「ライトノベル展2025」開幕に先駆け、ソニーミュージックとのコラボMV「ラノオト」プレミア公開URLを本日12月12日にYouTubeチャンネル「AniTune」に公開する。動画は12月13日20時以降、順次公開される。
動画公開日：12月13日20時
□ライトノベル展2025×『ミチシルベ ～a road home～』/ORANGE RANGE
動画公開日：12月16日20時
2000年代ライトノベル×『空色デイズ』/中川翔子
動画公開日：12月18日20時
2010年代ライトノベル×『High Free Spirits』/TrySail
「カクヨム」コラボトークイベントを開催
特別企画として、Web小説サイト「カクヨム」とのコラボレーションで「絶対に今読むべき偏愛ラノベ」をテーマに語り尽くすトークイベントを12月23日に開催する。
KADOKAWAの人気レーベル「電撃文庫」、「ファンタジア文庫」、「スニーカー文庫」の現役編集者3名が登壇し、作品の魅力や編集者ならではのトークを繰り広げる。イベントは現地会場で無料参加でき、「カクヨム」公式discordにて音声のみの生配信が行なわれる。
イベント詳細
イベント名：「ライトノベル展2025開催記念トークイベント『現役編集者が語る！絶対に今読むべき偏愛ラノベ』」
開催日時：12月23日19時開場／19時30分開演
会場：SHIBUYA TSUTAYA 7F
出演者：
「電撃文庫」編集者・田端
「ファンタジア文庫」編集者・ おかざき
「スニーカー文庫」編集者・ことぶき雪
司会：「カクヨム」編集長・河野葉月
現地参加方法
12月23日11時から、7階コラボレーションカフェにて整理券を無料配布する。（先着70名）
※整理券は1人につき1枚必要です。配布は1人1枚までとなります。
※座席は指定席ではありません。開場時の来店順に案内します。
※イベント参加はワンオーダー制です。1人1点以上、カフェメニューの注文が必要です。
配信参加方法
「カクヨム」公式Discordサーバーに参加し、「現役編集者が語る！絶対に今読むべき偏愛ラノベ」のステージチャンネル（当日のイベント開始前に出現）より、無料で視聴できる。
イベント開始前にサーバー内の「お知らせ」でも参加方法が案内される。
「カクヨム」公式Discordサーバー 招待リンク
前回大好評の「寄せ書きコーナー」が今年も登場
７階に来場者が作品への思いや「ライトノベル展」への感想を残せる「寄せ書きコーナー」を設置する。記入した来場者全員に特製ポストカードをプレゼントする。【特製ポストカード】
※なくなり次第終了
必ずもらえる「KADOKAWAアプリ」キャンペーン
「ライトノベル展2025」の期間中、「KADOKAWAアプリ」を使用するともれなくもらえるキャンペーンが開催される。
描き下ろしイラストを使用した壁紙が当たるくじ（全15種ランダム）
参加方法：「KADOKAWAアプリ」の「ライトノベル展2025」フェアページから「QRコードでくじを引く」をタップ。「公式ガイドブック小冊子」または公式サイトに記載予定のくじ引き用QRコードを「KADOKAWAアプリ」で読みとる。
※１日２回まで引くことができます。
「ライトノベル展2025」来場者限定ARキャラ配信（会員登録不要）
会場内で配布する「公式ガイドブック小冊子」に印刷されているARマーカーをスキャンすると、ARキャラを好きな背景で撮影することができます。
