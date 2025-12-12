レブロンが昨季新人王に贈り物「どんどん上を目指せ」敗戦後に“ヤングキング”へエール

12月11日（現地時間10日）、『エミレーツNBAカップ2025』の準々決勝が開催され、サンアントニオ・スパーズがロサンゼルス・レイカーズに132－119で勝利。準決勝に駒を進めた。

スパーズは序盤ビハインドを背負うも、徐々にリズムをつかみ第1クォーターに逆転。その後も高確率で得点を重ね、レイカーズの追い上げを振りきった。このカップ戦の決勝トーナメントに初進出したスパーズは、ビクター・ウェンバンヤマを欠く中で、昨シーズンの新人王であるステフォン・キャッスルが躍動。約27分の出場時間で30得点10リバウンドでダブルダブルの活躍を見せた。

対戦相手のレブロン・ジェームズもこの活躍を認め、試合後には自身のジャージをキャッスルへ贈呈。「君のすべてが大好きだ、ヤングキング。どんどん上を目指せ！偉大さを追求せよ」との直筆メッセージも添え、次世代スターにエールを送った。

レブロンは、昨シーズンの対戦時にも「彼は特別な存在になるだろう」とキャッスルについてコメントしており、あらためてその実力を認めた様子だ。

スパーズは14日（同13日）に、準決勝で昨シーズンのNBA王者オクラホマシティー・サンダーと対戦する。“ヤングキング”の称号を得たキャッスルが決勝へ導けるか注目だ。



✍ Love everything about you, Young King. Keep going up! Strive for Greatness - 👑@StephonCastle x @KingJames pic.twitter.com/R2u1KUib54

- NBA (@NBA) December 11, 2025

