酉島製作所<6363.T>は大幅反発している。１１日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を３６億円から５６億円（前期比３７．７％増）に上方修正したことが好感されている。



保有するフジテック<6406.T>株式の全てに関して、Ｂｏｓｐｏｌｄｅｒ１が実施する公開買い付けに応募することにし、それに伴い投資有価証券売却益２８億５００万円を特別利益として計上することなどが要因としている。なお、売上高８９０億円（同２．９％増）、営業利益５８億円（同６．４％増）は従来見通しを据え置いている。



