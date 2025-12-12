「白菜シューマイ」


【白菜使い切り】白ご飯にもあう白菜レシピ「和風ビッグロール白菜」

旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。

ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました

皮の代わりに白菜を


■白菜シューマイ

■皮の代わりに白菜を使い、程よい水分でふっくら

◆材料（2人分）

白菜　小5〜6枚

豚ひき肉　150g

下味

・おろししょうが　1かけ分

・しょうゆ、砂糖　各小さじ1

・塩　小さじ1/3

・ごま油　大さじ1/2

片栗粉　大さじ1

酢、しょうゆ、練りがらし　各適量

◆作り方

1　白菜はラップで包んで電子レンジで約5分30秒加熱する。粗熱がとれたら白い軸の部分と葉に分け、軸はみじん切りにする。葉は縦半分に切って、さらに横半分に切る。

2　ボウルにひき肉と下味を入れて練り混ぜる。1の白菜の軸の水けをしっかり絞って片栗粉をまぶし、ひき肉を入れたボウルに加えて混ぜ合わせ（画像a）、10〜12等分にする。

白菜の軸は刻んでシューマイのあんに加える


【POINT】

白菜の軸は刻んでシューマイのあんに加え、ボリュームアップ。ローカロリーでも充分な食べごたえに。

3　1の白菜の葉2切れを十字に重ね、2を1個のせて包み、さらにラップで包んで丸く整える。ラップをはずし、包み終わりを下にして、耐熱皿にのせる。同様に残りも包んで耐熱皿に並べ、水大さじ2をふりかける。

4　ふんわりとラップをかけ、電子レンジで約5分30秒加熱する。器に盛り、酢、しょうゆを混ぜたものと、からしを添える。

※電子レンジは加熱時間は600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

［1人分202kcal　塩分1人分2.0g］

編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』