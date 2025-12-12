「セレッソを助けてくれてありがとう」J１得点ランク２位タイの18得点。頼れるストライカーの退団に「悲しい」「寂しいけど、またどこかで！」の声
セレッソ大阪は12月12日、ラファエル・ハットンの期限付き移籍期間の満了を発表した。
今季にブラジルのバイーアからレンタルで加入したR・ハットンは、リーグ戦で36試合に出場し、J１得点ランキング２位タイの18ゴールを記録。貴重な得点源として活躍した。
セレッソを去ることになったブラジル人FWは、クラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「セレッソ大阪に関わる全ての皆さん、今年一年間、力強いサポートをしていただき本当にありがとうございました。私も家族もセレッソ大阪が大好きになりました。
私も可能な限り、セレッソ大阪で引き続きプレーしたいという思いがありましたし、クラブも最大限努力して下さったのも理解していますが、残念ながらサッカー界では時にこのような状況が起こり得るものです。
サポーターの皆さん、スポンサーの皆さん、そしてクラブ関係者の皆さん、現場スタッフ、そして共に闘ったチームメイト、皆さんに心から感謝します。これからも前を向いてサッカー人生を歩み続け、また皆さんにお会いできる日が来ること、そして共に闘える日が来ることを楽しみにしています」
クラブの公式Xでも退団が公表されると、以下のような声が集まった。
「いっぱいゴールを決めてくれてありがとう」
「悲しい」
「頼りになった」
「チャント大好きでした」
「セレッソを助けてくれてありがとう」
「記憶にも記録にも残る素晴らしい選手だった」
「寂しいけど、またどこかで！」
頼れるストライカーとの別れを惜しんでいるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
