C大阪がR・ハットンのレンタル終了を発表した。写真：田中研治（サッカーダイジェスト写真部）

　セレッソ大阪は12月12日、ラファエル・ハットンの期限付き移籍期間の満了を発表した。

　今季にブラジルのバイーアからレンタルで加入したR・ハットンは、リーグ戦で36試合に出場し、J１得点ランキング２位タイの18ゴールを記録。貴重な得点源として活躍した。

　セレッソを去ることになったブラジル人FWは、クラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。

「セレッソ大阪に関わる全ての皆さん、今年一年間、力強いサポートをしていただき本当にありがとうございました。私も家族もセレッソ大阪が大好きになりました。

　私も可能な限り、セレッソ大阪で引き続きプレーしたいという思いがありましたし、クラブも最大限努力して下さったのも理解していますが、残念ながらサッカー界では時にこのような状況が起こり得るものです。

　サポーターの皆さん、スポンサーの皆さん、そしてクラブ関係者の皆さん、現場スタッフ、そして共に闘ったチームメイト、皆さんに心から感謝します。これからも前を向いてサッカー人生を歩み続け、また皆さんにお会いできる日が来ること、そして共に闘える日が来ることを楽しみにしています」
 
　クラブの公式Xでも退団が公表されると、以下のような声が集まった。

「いっぱいゴールを決めてくれてありがとう」
「悲しい」
「頼りになった」
「チャント大好きでした」
「セレッソを助けてくれてありがとう」
「記憶にも記録にも残る素晴らしい選手だった」
「寂しいけど、またどこかで！」

　頼れるストライカーとの別れを惜しんでいるようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

