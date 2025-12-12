13時の日経平均は453円高の5万601円、ファストリが124.34円押し上げ 13時の日経平均は453円高の5万601円、ファストリが124.34円押し上げ

12日13時現在の日経平均株価は前日比453.05円（0.90％）高の5万601.87円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1396、値下がりは190、変わらずは17と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を124.34円押し上げている。次いでファナック <6954>が42.78円、信越化 <4063>が30.08円、ＴＤＫ <6762>が30.08円、ＳＢＧ <9984>が23.06円と続く。



マイナス寄与度は106.96円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が96.27円、ディスコ <6146>が10.9円、ＫＤＤＩ <9433>が6.42円、住友ファーマ <4506>が2.67円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は鉱業、水産・農林の2業種のみ。値上がり率1位は繊維で、以下、保険、銀行、輸送用機器、不動産、鉄鋼と続いている。



※13時0分14秒時点



