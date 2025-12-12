『日曜日の初耳学』山下達郎、声で出演→“夫婦そろってファン”Vaundyの魅力語る
マルチアーティストのVaundyが14日、MBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜 後10：15）に出演する。
【番組カット】スタジオでカメラを構えるVaundy…レンズの先には林修が
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、2025年の「NHK紅白歌合戦」にも出場する25歳の人気アーティストのVaundy！デビュー3年後の2022年に『NHK紅白歌合戦』に初出場し、楽曲づくりから映像監督・ジャケット＆グッズデザインなどすべての“モノづくり”を手掛けるVaundyが、脳内を完全言語化。天才ならではの発想と、それを言葉にする言語化能力を持ったVaundyがモノづくりの神髄、幼少期の“闇”、そして音楽とは、を語る。
Vaundyの魅力を、夫婦でVaundyファンだという山下達郎がボイスコメントで語る。「エネルギッシュです。うらやましいぐらい」と言う山下が鋭い洞察で語ったアドバイスとは。一方、スタジオではプライベートで親交のある仲良しミュージシャンがリモートで登場するほか、25歳の若者らしい純粋な一面がのぞく一幕も。
今回は、史上初『情熱大陸』との合体スペシャル。『初耳学』で思考にじっくりふれた後は、『情熱大陸』が半年間の密着でVaundyのリアルな姿を解き明かす。2番組による前代未聞のスペシャルなコラボで“規格外の天才”Vaundyの「現在地」「過去」、そして「音楽の未来」が明らかになる。
■出演
・MC：林修、大政絢
・スタジオゲスト：
木嶋真優、澤部佑（ハライチ）、田村淳、中島健人、那須雄登(ACEes)、福原遥
・VTR出演：Vaundy、Jeremy Quartus（Nulbarich・JQ）、山下達郎（声のみ）
【番組カット】スタジオでカメラを構えるVaundy…レンズの先には林修が
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、2025年の「NHK紅白歌合戦」にも出場する25歳の人気アーティストのVaundy！デビュー3年後の2022年に『NHK紅白歌合戦』に初出場し、楽曲づくりから映像監督・ジャケット＆グッズデザインなどすべての“モノづくり”を手掛けるVaundyが、脳内を完全言語化。天才ならではの発想と、それを言葉にする言語化能力を持ったVaundyがモノづくりの神髄、幼少期の“闇”、そして音楽とは、を語る。
今回は、史上初『情熱大陸』との合体スペシャル。『初耳学』で思考にじっくりふれた後は、『情熱大陸』が半年間の密着でVaundyのリアルな姿を解き明かす。2番組による前代未聞のスペシャルなコラボで“規格外の天才”Vaundyの「現在地」「過去」、そして「音楽の未来」が明らかになる。
■出演
・MC：林修、大政絢
・スタジオゲスト：
木嶋真優、澤部佑（ハライチ）、田村淳、中島健人、那須雄登(ACEes)、福原遥
・VTR出演：Vaundy、Jeremy Quartus（Nulbarich・JQ）、山下達郎（声のみ）