女優の北川景子（39）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。ママ友だという人気タレントから、家庭での様子を明かされる場面があった。

番組では北川の仲良しのママ友だというタレントの菊地亜美に事前取材を行った。

5年前に出会い、子供が同じ年で何でも話せる仲だという菊地。北川との関係について「抽象的な話ではなくて、ママ友として“最近ご飯どういうの食べさせてる？”離乳食の時だったらとか。“今の時期寒いよね。寝なくなったよね”とか、その時、その時の話ができる人っていうのが凄い欲しかったので」と回顧。「たぶん、同じ気持ちで景子さんも。それで仲良くなったっていうのはありますね」と打ち明けた。

「連絡は凄く取りますね」と言い、LINEで「（子供が）やっと寝た」「ちなみに今ラーメン食べてる」「これだよ」とラーメンの画像も送られて来たことがあったとぶっちゃけ。「なんかそういうところは可愛らしいなと思います」とほほ笑んだ。

「あと面白いのが、DAIGOさん込みの写真が送られてくるんですよ。DAIGOさんと離乳食とか」と菊地。

さらに「休日ここに行ってきたよ」と「川に入っているDAIGOさんとか。プライベートのDAIGOさん見切れてて」といったLINEも届くと言い「めっちゃ仲いいなと思います。2人で本当に手を取り合って育児しているんだなっていうのが凄い分かる」と証言した。