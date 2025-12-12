１２日のＮＨＫ「あさイチ」に女優・北川景子がゲスト出演し、親交の深いタレント菊地亜美のメッセージが収録映像で流された。

北川は同局の連続テレビ小説「ばけばけ」に出演中。郄石あかり演じるヒロインの親戚だが実は母親という名家の女性役で、一家が没落して物乞いをするシーンが衝撃を呼んだ。

「あさイチ」では物乞いシーンの舞台裏などが明かされ、話は子育てへ。育児の悩みを共有する仲良しのママ友として菊地がビデオ出演した。

出会いは５年前。きっかけはネットニュースだった。「インターネットで犁特呂気鵑いついつ出産します瓩箸い辰織縫紂璽垢鮓た時から、もしかして（自分と）出産時期が近いかもと思って、お話ししてみたいなとずっと思っていたんですけど、復帰の時期のバラエティーが一緒になって、その時につかまえて『今どうしてるんですか』って…」。北川は子供が寝つかないことに悩んでいたという。

子供の月齢が近く、互いの育児ぶりが参考になりやすく、一緒に頑張ってきたという。「出産を機に仲良くなったんですね」と博多大吉が受け止めると、博多華丸は「しかもネットのニュースで知って…すごいきっかけですね」と驚きの声を上げた。大吉は「菊地亜美さん、びっくりしたでしょうね。北川景子さんがグイグイくるから」。北川は「めちゃくちゃグイグイいきましたね」と答えた。