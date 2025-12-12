大人も子どもも楽しめる図鑑作りの裏側に密着！「ずかんを作ろう大作戦」12月13日（土）昼12時15分放送

テレ東では、12月13日（土）昼12時15分から「ずかんを作ろう大作戦」を放送します！

テレビ初!?となる図鑑だけを紹介する図鑑専門番組！図鑑はどうやって作られているの!?図鑑のことならなんでも知っている「ずかんキング」と、図鑑作り勉強中の｢ずかんくん｣が楽しく教えてくれます！

累計売上600万部突破、講談社の大人気シリーズ「MOVE」の”鉄道図鑑”ができるまでに密着。図鑑に載せる写真のために日本中を飛び回る、人気鉄道写真家・山粼友也さんを取材！鉄道図鑑の監修者でもある情熱カメラマンが激レア鉄道撮影に挑む！ さらに、大ブームの絵本図鑑作りの現場へ。人気の絵本作家３人が初挑戦した渾身の”おにぎり絵本図鑑”！子どもも楽しめて情報満載の絵本図鑑ならではのこだわりや苦労が・・・！そしてアツい想いとこだわりが詰まった図鑑が完成！番組を見ればもっと図鑑が好きになる！

■木村昴

とても勉強になりました！図鑑は誰もが一度は触れたことがあるはずです。その図鑑がどのように作られていて、どんなこだわりが注ぎ込まれているのかは想像することしかできませんでしたが、今回図鑑作りの裏側を見て、写真を撮る人・絵を描く人・文字を書く人・それをチェックする人まで、皆さんのすごい情熱を感じて、改めて「図鑑っておもしろい！」という気持ちになりました。知られざる図鑑の裏側、そこにどんな思いが込められているのかを皆さんにも見ていただけたらと思います。図鑑おもしろいです!!

■田中卓志（アンガールズ）

図鑑を作るという、今までなかった目線で、ビックリしたところが多かったです。写真を撮っているとか、絵を描いているとかいうのも。確かに僕が子どもの頃、図鑑を見るときに1枚の絵とか写真をジーっと見るじゃないですか。写真を撮ってくれた人が一生懸命、画角とか決めてくれていたからジーっと見ちゃったんだろうなぁという気持ちになって、ちょっとした一枚の写真だと思ってたモノに感謝する気持ちになりましたね。大人になっても図鑑を買ってみようかなって思いました。今日見たら種類がいっぱいあるし、別に子どもたちだけのモノじゃないって感じもすごくしました。

■トラウデン直美

まさか図鑑にこれだけたくさんの時間と人の想いがこんなにギュッと詰め込まれているとは思わなかったので、図鑑を見る目がちょっと変わりました。これからは見るときにもっとワクワク見られるような気がします。図鑑を作ってくださっている皆さんの個性が本当に様々で、とってもチャーミングな方がたくさん出てきたので、こういう楽しい方々が図鑑を作っているんだなっていう図鑑の裏側が見えたので、これはぜひ第2弾やってほしい番組だなと思います。

■永尾柚乃

本の紹介の番組はありますけど、図鑑の番組っていうのが見たことがない番組なんで、今回その1回目の収録に出演させていただいて本当にすごく嬉しいです。図鑑を作るために長い文章も書いて、あんなに調べてくれて、あんなに時間をかけて作ってくれている。勉強にもなるしおもしろいし、友達とかにも言えるじゃないですか、そういう楽しみもあるし、それがあふれ出ているので、見ていただけたらすごく嬉しいな、と思います。

Q：ちなみに何冊、図鑑は家にあるんですか？

2、30冊くらいはありますね。妖怪図鑑が結構多いかもしれません、あとサル図鑑とか。

Q：作ってみたい図鑑とかありますか？

今年の夏休みの自由研究でお団子の歴史について調べたんですね。縄文とか弥生とかいろんな時代ごとにだんだん変わっていくんですね、お団子は。そういう歴史とか種類とかいっぱいあるじゃないですか。お団子の図鑑を作ってみたいです。

■図鑑キング（大自然・ロジャー）

すごく楽しい番組でした。私自身は絵本が好きで、昔、絵本を自分で描いて、朗読する活動もしていましたが、すごく興味のある内容で、しかもプロの絵本図鑑制作の裏側を見れて、メチャクチャ楽しくて良い番組だな、と感じました。私の姿は画面に出てはいないんですけど、声でね。“ずかんキング“というキャラで出させていただきまして、貴重な経験ありがとうございます。図鑑、侮れないというか、奥が深くて知れば知るほどおもしろいっていうのを紹介している番組で、図鑑だけで1時間半やってますから。個人的には大人もメッチャ見た方が良いような気がしました。大人が夢中になるジャンルの番組じゃないかなと。ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。

テレビ界初!? 図鑑だけを紹介する図鑑専門番組！図鑑ができるまでに密着！みんなの知らない図鑑づくりのヒミツが明らかに！累計発行部数600万部超え、講談社MOVE鉄道図鑑では、日本全国をとびまわる鉄道写真家が大活躍！『講談社の動く図鑑MOVE 鉄道 新訂二版』。話題の絵本図鑑の裏側では、人気絵本作家3人がおにぎり図鑑に挑む！『おにぎりずかん めざせ！ おにぎりマスター』

【タイトル】「ずかんを作ろう大作戦」

【放送日時】2025年12月13 日（土）昼12時15分～午後1時45分

【放送局】テレビ東京

【出演者】MC：木村昴

ゲスト：田中卓志（アンガールズ）、トラウデン直美、永尾柚乃

【声の出演】 ロジャー（大自然）

【ナレーター】佐倉綾音