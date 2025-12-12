日本語でもお願い！

新製品が出るやいなや、いきなり分解しまくっては独自の修理マニュアルなどを公開してきたiFixit。このほど非常に便利な公式アプリを、iOSならびにAndroidスマートフォン向けにリリースしましたよ。

写真を撮るだけでOK

iFixitのアプリには、AIアシスタントの「FixBot」が内蔵されています。壊れたり不具合が生じたデバイスの写真を撮るだけで、FixBotが12万5000件を超えるiFixitの修理マニュアルライブラリーや修理コミュニティ、各メーカーのPDFマニュアルを検索。対象のデバイスの故障原因を突き止め、あとはステップごとに修理方法をガイダンスしてくれるほか、必要なパーツなどを購入できるようにしてくれます。

写真を撮る以外にも、困っている症状について語りかけるだけでも、音声認識して対応してくれますね。いちいちスマホの画面を見ながら修理作業が進められないシーンで活躍しそうです。

もちろんキーボード入力で利用中のモデルを直接指定して、FixBotと対話形式で問題解決までサポートを受けることも可能。要はChatGPTに尋ねるスタイルで使えるのですが、完全にデバイス修理に特化した生成AIとなっているため、関係ない質問をFixBotにしても答えてはくれませんよ〜。

修理サポートの新たな形に？

実はiFixitが公式アプリをリリースするのは、今回が初めてではありません。

古くは2011年にiOSアプリが提供されていました。でも、数々のApple（アップル）の製品を分解修理するガイダンスの提供が、ユーザーによる無断修理をよしとしないAppleの逆鱗に触れ、アプリは公開中止に…。

ところが時代はユーザーの「修理する権利」を擁護する流れとなっています。当のAppleも、ユーザーが自ら修理する選択肢を排除しない方針へと転換。今回再びiFixitのアプリも公開される運びとなりました。

困ったときの修理サポートのみならず、今使っている自分のスマートフォンを登録すると、どれくらいでバッテリー交換が必要になるかなどのメンテナンスデータがゲットできるなど、重宝しそうな機能が用意されています。

なお、当面は全機能を無料で使用できるものの、そのうちサブスク方式に移行することも発表されているようですね。日本語でかゆいところに手が届くレベルのサポートが提供される完成度になれば、有料でも使いたいスグレものアプリとなるやも？ マニュアルなんて読んでられないという人には、手放せない便利さでしょうね。

Source: iFixit