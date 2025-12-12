「今日好き」瀬乃真帆子、愛犬用の手編みニット帽披露「上手」「デザイン可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が12月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。自作の編み物を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身美女「デザイン可愛い」手編みニット帽を愛犬に見せる様子
瀬乃は「昨日の夜ねマーニー用の帽子編んだんだ」とつづり、ポンポンのついた赤いニットの帽子とかぎ針、毛糸を並べた写真を投稿。帽子を飼い犬の「マーニー」に見せた写真なども併せて公開していた。
この投稿に「編み物上手」「可愛い」「マーニー喜びそう」「付けてるところみたい」「デザイン可愛い」「次の作品楽しみ」などと話題が寄せられている。（modelpress編集部）
◆瀬乃真帆子、愛犬への手作りニット帽披露
◆瀬乃真帆子の投稿に反響
