渡邊渚「ストレス発散になってます」手作り作品披露「売り物みたい」「センス抜群」の声
【モデルプレス＝2025/12/12】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が12月10日、自身のInstagramを更新。手作りのリースを公開し、話題となっている。
【写真】28歳元フジアナ「売り物みたい」本格的な作品公開
渡邊は「リース作りやお花のお手入れするのはストレス発散になってます」とつづり、リースや制作中の写真を投稿。とうがらしや赤い木の実が可愛らしい手作りリースを披露している。
ここの投稿に「売り物みたい」「素敵すぎる」「クリスマスが感じられる」「上手」「センス抜群」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
