10年前ブレイクした芸人、ミニスカ姿の15歳年下恋人と手繋ぎ「美男美女」「ベストカップル」の声
【モデルプレス＝2025/12/12】2015年頃に「あったかいんだからぁ〜」のフレーズでブレイクしたお笑いコンビ・クマムシの佐藤大樹が12月11日、自身のInstagramを更新。恋人との2ショット写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】10年前ブレイク芸人「美男美女の雰囲気」恋人との手繋ぎショット
佐藤は「あったカップル冬のオススメ」とつづり、鏡越しで撮影した2人の姿を投稿。ミニスカート姿の恋人と手を繋いで寄り添う仲の良いショットが披露されている。
この投稿に「仲良し」「ほっこりする写真」「美男美女の雰囲気漂ってる」「彼女の寄り添う姿可愛い」「ベストカップル」などとコメントが集まっている。
佐藤は、10月2日に出演したテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（毎週木曜24時〜）にて、「今幸せにしたい彼女がいます」と恋人と当時交際9ヶ月であることを告白。9月30日に恋人が22歳の誕生日を迎えたことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆クマムシ佐藤大樹、恋人との仲良しショット披露
◆クマムシ佐藤大樹の投稿に反響
