「雨の日履く靴ない」問題 →【ワークマン】で解決！ 1人1足持っとこ♡「イチ押しブーツ」

雨の日の足元、「コーデに合う靴がない！」と困ってしまう人も多いのでは。そんなシーンを回避したいなら【ワークマン】の「防水ブーツ」をチェックしてみて。機能性とデザインのバランスが抜群で、1足あると頼りになりそうなアイテムです。早速取り入れて、雨の日コーデをもっとラクに楽しみませんか？

すっきりデザインが魅力の防水ブーツ

【ワークマン】「レディースサイドファスナー防水ブーツ」\3,500（税込）

靴底から4cmまでの防水機能が備わってた防水ブーツ。どこかモードな雰囲気も感じさせるデザインで、オンオフ問わず活躍しそう。サイドにファスナーが付いているので脱ぎ履きがしやすいのが嬉しいポイントです。裏地はフリース素材なので、寒い日にも重宝する予感！

雨の日でもおしゃれを楽しむ防水ブーツ

【ワークマン】「レディース防水サファリサイドゴア」\2,500（税込）

脱ぎ履きしやすいサイドゴアタイプのショートブーツ。公式サイトによると「伸縮素材で足が痛くなりにくく、雨の日もオシャレに過ごせる」とのこと。ガーデニングやアウトドアなどの軽作業から、ちょっとした買い物にも使えるシンプルなデザインも魅力です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

Writer：licca.M