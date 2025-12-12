高熱の息子を前に「どうせ仮病だろ？」モラ夫のセリフに「もう結構です」救急車を呼ぶことを決意。結末は

筆者の友人・R江の夫は超が付くほどのモラハラ夫でした。特に長男が生まれてからは、R江だけではなく長男に対しても高圧的な態度やバカにするような発言を繰り返すように。R江があることをきっかけに出した結論をご紹介しましょう。

モラハラ夫

私の夫は、結婚後にモラハラ男に豹変しました。

息子が生まれてからは、私だけではなく息子にもひどい態度を繰り返す始末。

家事や育児に協力することも全くなく、やれゴルフだの出張だのと休みの日も家にいない事が多いような人だったのです。

私は離婚を考えていたものの、頼れる実家や親せきもなく、経済的に困窮することを恐れて離婚に踏み切れずにいました。

息子の急病

ある日のこと。

息子の体調が悪く、熱を測ると40度近い熱がありました。

我が家には1台しか車がなく、夫が通勤で使ってしまうため、出勤前の夫に「病院に連れて行ってもらえない？」と頼んだのです。

しかし、夫の答えは「どうせ仮病だろ」の一言。

心配する様子も見せず、仕事に行ってしまいました。

その後、息子の体調はどんどん悪化し、意識が朦朧とする状態に。

私は思い切って救急車を呼び、病院へ行くことにしたのです。

義母の提案

診察の結果はインフルエンザで、脳症を起こす一歩手前でした。

そのことを夫にメッセージで伝えたものの、返信はなし。

私は義母に連絡し、事の経緯を説明しました。

義母は私の良き理解者で、夫のモラハラについても相談できる関係でした。