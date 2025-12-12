“ぐっさん”山口智充、奇跡すぎる寝癖に驚き「セットでもなかなか難しい」
タレントの山口智充が12日にインスタグラムを更新。奇跡的な寝癖を公開した。
【写真】山口智充“電波良好!!”な強烈寝癖
山口が公開したのは自身のソロショット。写真には、頭頂部に4つのツノが生えたような独特な形状の寝癖が収められている。投稿の中で山口は「『家族4人頭に乗せてくれてる』と娘に言われるまで気づきませんでした」とコメント。
続けて「ほんと！どうやったらこうなるんでしょうね セットでもなかなか難しいと思います ただ、前髪らへんはちゃんとしてるんですよね、、これも不思議です 今日も電波は良好!!」とつづっている。
■山口智充（やまぐち ともみつ）
1969年3月14日生まれ。大阪府出身。平畠啓史とお笑いコンビ「DonDokoDon」を結成。コンビとして『水10！ ワンナイR＆R』（フジテレビ系）などの人気番組に出演。現在はタレントして『ぐっさん家〜THE GOODSUN HOUSE〜』（東海テレビ）、『グッと!地球便』（読売テレビ）などの番組に出演中。
引用：「山口智充」インスタグラム（@yamaguchitomomitsu_official）
