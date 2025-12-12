櫻坂46・松田里奈、街歩き中に思わず真似っこ？ 1st写真集『まつりの時間』新規カット解禁
2026年1月20日発売の櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）より、新規カットが解禁された。
【写真】松田里奈、少し照れながらのランジェリーカット
本作は松田にとって初めての写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
撮影中には26歳の誕生日を迎え、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。改めて彼女のかわいらしさを発見できる写真集となっている。
今回解禁されたのは、街歩きの途中で見せたかわいらしいワンシーン。工事中の標識を真似る姿に、見る方も笑顔にさせられる。事前の衣装決めで「ジャケットも着てみたい！」と話していた松田。お気に入りの一着をまとい、楽しそうに街を歩く姿が印象的だったという。
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』は、幻冬舎より2026年1月20日発売。価格は2445円＋税。
