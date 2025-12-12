11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

先日、ディズニー映画最新作『ズートピア2』が公開されました。

みなさんは観に行かれましたか？？

私は、公開前日の前夜祭にご招待いただき、その際に観させていただきました！

また後日レビューを書きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

今回は、映画を観る前でも見た後でも楽しめる”渋谷ズートピア化計画”を紹介していきます！

こちらは、『ズートピア2』の公開を記念して始動した、日本中の著名な場所や企業などがズートピア化する”日本全国ズートピア化計画”のひとつで、『ズートピア２』のユーモア溢れる世界観を投影したパロディ広告で渋谷中をジャックしているイベントです。

●SHIBUYA TSUTAYA

1階にてPOPUP EVENTが開催中。

映画にも登場する様々なシーンのフォトスポットがあったのですが、特にニックとジュディそれぞれのブースのようなところは可愛い空間でした。

至る所にお馴染みのキャラクターや、今作から登場する新キャラクターもいて、写真を撮る手が止まりません。

このPOPUP EVENTの一番の目玉は、ズートピアの仲間たちを呼び鈴を鳴らしてポーズをとると、ランダムでキャラクターが現れたり、ズートピアの仲間たちと写真が撮れる体験が出来ることかなと思います。

もしかしたら結構並ぶかもしれないのですが、めちゃくちゃ可愛いし、写真はデータを保存も出来て手元に残る思い出にもなるので、この体験は並んででもやるべき！

本当にズートピアの世界に入ったかのような最高な空間でした。

個人的には、他作品の映画ポスターをパロディしたポスターが大好きで、これグッズで欲しい…！！となりましたね。

来週12/19に公開を控えている『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』や、予告映像が出て話題になった『モアナと伝説の海』の実写版のポスター、私がすごく楽しみにしている『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』なんかもあって、過去作品だけでなく、今後公開される映画のポスターたちもあったのが嬉しかったです。

外壁には、キャラクターたちがTSUTAYAの買い物袋を持っている、ここでしか見ることができない姿が描かかれています。

人通りが多く、写真を撮るのはなかなか難しいかもしれませんが、ぜひ撮っていただきたい姿ですね。

●渋谷センター街フラッグ＆BGM

日本に実際にありそうな”あるある広告”をズートピア化したパロディ広告や、JCBがZTPに、NewDaysがNew Dayzooになっていたりと、実際の企業がズートピア化したパロディ広告のフラッグがセンター街を彩っています。

私が所属しているグループGANG PARADEのコンセプトは”みんなの遊び場”なのですが、このパロディ広告の中に”遊び場”と書かれたものがあって、とてもテンションがあがりました…！！

映画の主題歌「Zoo」や、日本語版声優の方々の特別なナレーションなども流れていたり、耳からもズートピア2を感じられました。

●TOHOシネマズ 渋谷

外壁には大きなポスターが掲載され、館内には”ZOOHO CINEMAS”となった特別な装飾がされていました。

館内に入るためのエレベーターや階段もズートピア仕様になっていて、ここを通ると映画を観る前からズートピアの世界にひと足早く入れる気がしますね！

TOHOシネマズのロゴに、ニックとジュディの耳が生えているのが天才的な発想だなと感動しました。

かわいすぎる。

●渋谷駅東口広場21番EV壁面ラッピング装飾

とても大きなラッピング装飾なので、たくさんの方の目に留まりそう！と思いました。

ズートピア渋谷のMAPが掲載されていたり、今回のポスタービジュアルがバンっと大きく装飾されていて見応えがある広告です。

渋谷の至るところがズートピアに染まっていて、ただ歩いているだけでいろんなキャラクターたちを見ることができて、本当に楽しかったです。

ぜひみなさんも、渋谷でズートピアの世界に入り込んでみてはいかがでしょうか？？

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイ＆イラスト：ジンボウサトシ

バックナンバー

◆Vol.89：衣装＆シャボン玉の演出に感動！ ディズニー・クリスマスの新ショー「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」

https://getnews.jp/archives/3680588

◆Vol.88：アトラクション、グリーティングをたっぷり満喫！「GANG PARADE」メンバーでディズニーランドへ＜後編＞

https://getnews.jp/archives/3678611

◆Vol.87：カチューシャやファンキャップ選びから個性爆発！「GANG PARADE」メンバーでディズニーランドへ＜前編＞

https://getnews.jp/archives/3677011

◆Vol.86：こだわりのお料理に可愛すぎるスペシャルドリンク「東京ディズニーランドホテル」のクリスマスメニュー

https://getnews.jp/archives/3675689

◆Vol.85：細部までこだわりが詰まりすぎている衣装、たまりません。ディズニー・ハロウィーンを最後まで大満喫！

https://getnews.jp/archives/3673736