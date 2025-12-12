アイナ・ジ・エンド×WEST.による「革命道中」パフォーマンス動画を公開
7人組グループ・WEST.が主催した野外音楽フェス『WESSION FESTIVAL 2025』の模様が、20日午後6時30分よりWOWOWで放送・配信される。放送に先駆け、出演者によるスペシャルコンテンツやフェスグッズのアンコール販売なども発表された。
【動画】神コラボ…！話題を呼ぶ優里×アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
同フェスは、WOWOWの音楽番組『WESSION』から派生する形で、10月12日、13日に大阪・万博記念公園で開催。DAY1にはWEST.、Lucky Kilimanjaro、アイナ・ジ・エンド、Saucy Dog、サンボマスター、オープニングゲストとして横山裕と石原慎也（Saucy Dog）が出演。DAY2にはWEST.に加え、MONGOL800、eill、wacci、Little Glee Monster、ウルフルズが登場し、2日間にわたって多彩なステージが繰り広げられた。
放送・配信では、DAY1の模様を20日午後6時30分、DAY2を2026年1月25日午後5時より、計9時間を超えるボリュームで全曲ノーカット放送・配信。また、2月には出演アーティストのインタビューやリハーサル、バックヤードに密着した特別番組の放送も予定されており、約3ヶ月にわたって『WESSION FESTIVAL 2025』の魅力が届けられる。
放送に向けたカウントダウン企画として、12日午後6時より、DAY1で披露されたアイナ・ジ・エンドとWEST.によるコラボレーション楽曲「革命道中」のパフォーマンス動画が順次公開スタート。アイナ・ジ・エンドとWEST.メンバー1人ずつにフォーカスしたラストのサビのパフォーマンス動画をカウントダウンで公開していく。
また、番組の放送・配信を記念して、フェスグッズのアンコール販売も決定。ロゴTシャツ（チャコール／ホワイト）、フェスTシャツ（ブラック／タイダイ）、ロングTシャツ、フード付きフェイスタオルの4アイテムが対象となり、12日午後3時から、密着特番の放送終了を予定している2026年2月末まで販売される。
さらに、番組開始からフェス開催までの軌跡をまとめたアフターパンフレットの発売も間もなくスタート。番組収録現場やフェスのオフショット、メンバーによる座談会など、全92ページにわたる内容でWEST.の活動の軌跡を振り返ることができる。
最新情報は、『WESSION』公式サイトおよび公式SNSにて随時更新される。放送・配信を通じて、臨場感あふれるフェスの熱気を自宅でも体感してほしい。
