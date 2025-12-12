ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¡Èµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤¥Þ¥ÞÍ§¡É35ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î´Ø·¸¤òÏÃ¤¹¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö½Ð»º»þ´ü¤¬¶á¤¯¤Æ¡×
½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÁí¹ç¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Þ¥ÞÍ§¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈµÆÃÏ°¡Èþ¡Ê35¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
µÆÃÏ¤È¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Æ±¤¤Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£VTR¤Ç½Ð±é¤·¤¿µÆÃÏ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤È¤·¤Æ¡¢¡ØºÇ¶á¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Î¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤«¡¢¡Øº£¤Î»þ´ü´¨¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¤«¡Ø¿²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ù¤È¤«¡£¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£Â¿Ê¬¡¢Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç·Ê»Ò¤µ¤ó¤â¡£¤½¤ì¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÏ¢Íí¤Ï¤¹¤´¤¯¼è¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£ÌëÃæ¤ËLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¡Ø¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¡¢¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Æ¤ë¡¡¤³¤ì¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤Î¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ØÍèÇ¯¤È¤«¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤³¤Î¶È³¦¤Ï¡¢¡È¤º¤Ã¤È¡É¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¤«¡£·Ê»Ò¤µ¤ó¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¦¤ó¤À¡£ÍèÇ¯¤ÏÊ¬¤«¤ë¤è¡¢·Ê»Ò¤µ¤ó¤ÎÍèÇ¯¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤è¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø»Ò¤É¤â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡Ù¤È¤«¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥ó¤È¤«¡¢º£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¸¬µõ¤ÊÊý¤«¤Ê¡×¤ÈËÌÀî¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
ËÌÀî¤Ï¡Ö½Ð»º¤Î»þ´ü¤¬¤¹¤´¤¯¶á¤¯¤Æ¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¡«µÆÃÏ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤¤¤Ä½Ð»º¤·¤Þ¤¹¡«¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Éüµ¢¤Î»þ´ü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈËÌÀî¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Ò¤É¤âÆ±»Î¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¡Öµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤Ç¤¹¡×¤È´Ø·¸¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£