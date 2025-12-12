講談社、文京区ふるさと納税の大反響に驚き 返礼品に漫画出品！12月から『ドラゴン桜』『ちはやふる』など全巻セット
講談社は12日、今年から文京区のふるさと納税に出品を開始したことで、大きな反響が出ていることを報告した。12月からは『ドラゴン桜』『ちはやふる』など、文京区にゆかりのある作品などの漫画セットの出品をスタートさせた。
【画像】読みたい！納税返礼品に出品された『ちはやふる』『宇宙兄弟』など
「書店も図書館もない、子どもたちが本に触れる機会は学校だけ」という地域が増える一方ということで、文京区のふるさと納税に出品開始すると反響は大きく、子ども向けの図鑑『MOVE』のセットや、受験にも役立つ学習漫画全巻セットをはじめ、家族で楽しめるセットや絵本に、予想を超えた寄付が集まっていると説明。
12月からは、人気の名作コミックセットも出品を開始。講談社が長く社屋を構える文京区は教育の街として知られていることから、その最高峰、東京大学に入るための合格請負漫画『ドラゴン桜』や、競技かるた発祥の地と言われることから『ちはやふる』など、文京区にゆかりのある作品をはじめ、子どもたちに読んでほしいベストセラーの6作品をそろえた。
■ふるさと納税で手に入る講談社作品
【寄付金額 6万3000円】
モーニングKC『ドラゴン桜』1〜21巻全巻セット
【寄付金額 10万3000円】
BE LOVE KC『ちはやふる』1〜50巻全巻セット
【寄付金額 6万2000円】
モーニングKC『インベスターZ』1〜21巻全巻セット
【寄付金額 13万8000円】
モーニングKC『宇宙兄弟』1〜45巻セット
【寄付金額 3万4000円】
KC KISS『あさきゆめみし 新装版』1〜7巻全巻セット
【寄付金額 4万8000円】
ヤンマガＫＣスペシャル『税金で買った本』1〜17巻セット
