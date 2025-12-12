女優今泉佑唯（27）が11日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。YouTuberとのデートについて語った。

番組のテーマは「大きい声では言えないけど小さい声なら言える女子会」。

重盛さとみが「私、有名人の方とお付き合いしたことないんですけど、芸能人の方とお付き合いすると、楽しいですか？」と“小声”で質問した。

見取り図のリリーは「聞いたことあるのは、バレたらダメな方は家でしかデートしたことないって。それ楽しいんかなって」と語った。

重盛は「逆に普通の人では味わえない楽しいこととかあるのかなと思って」と質問した。

盛山晋太郎から「パソコン使い」とYouTuberについて聞かれた今泉は「YouTuberさんが悪いとかじゃなく、私にも悪いところがある話なんですけど、芸能でお仕事している方ではないので、外に一緒に出るってことに抵抗がなさすぎる」と語った。

今泉は「もし撮られちゃったとしても動画のネタにできる。逆に撮られた方がラッキーだったりとか」と語った。

リリーが「逆に言うと外歩きたがる？」と聞くと、今泉は「外歩きたがってましたね。週刊誌の車がいたりするとおもしろがっちゃって。毎日同じ服装と靴で出かけて、いつの写真かわからなくするみたいな」とYouTuberの元夫の行動を明かした。

盛山は「逆に手玉に取ってる」と驚いた。